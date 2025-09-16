Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Oluline on meeles pidada süütuse presumptsiooni – inimene on süüdi alles siis, kui kohus on nii otsustanud, selgitas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Enefit Greeni ümber lahvatanud börsiskandaali nüansse.
“Mina kodanikuna ütlen, et mulle ei meeldi selline riik, kes kogu aeg minu järele valvab,“ kirjeldas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler finantsjärelvalve ulatust finantsmõjuisikutest rääkides.
Foto: Ott-Aleksander Komarov
Finantsinspektsiooni peamine fookus on Kessleri sõnul kapitaliturgudel tagada, et seal avaldatav informatsioon oleks õige, täpne ja täielik ning et kauplemine toimuks õigesti ja ausalt.
Enefit Greeni siseinfo juhtum on asjaosalistele küll valus, kuid Eesti investorkogukonnale kasulik ning positiivne õppetund, mis kahandab valemängijate huvi Tallinna börsil tegutsemise vastu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
