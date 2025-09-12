Valus, aga kasulik õppetund

Enefit Greeni siseinfo juhtum on asjaosalistele küll valus, kuid Eesti investorkogukonnale kasulik ning positiivne õppetund, mis kahandab valemängijate huvi Tallinna börsil tegutsemise vastu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Süüdi mõistab kohus, ütlevad nüüd kindlasti paljud lugejad. Äripäev nõustub. Liiga vähe on juhtunu kohta infot ja seetõttu on vara kahtlustuse saanud Aavo Kärmast, Jaanus Arukaevu, Rain Luike, Liis Pilbast ning Glassinvest OÜd risti lüüa.
Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Kõige ootamatum on skandaali juures, et selles on roll firma eksjuhil, leidis uuriv ajakirjanik Kristel Härma saates “Luubi all”.
Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
