Valus, aga kasulik õppetund

Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Kõige ootamatum on skandaali juures, et selles on roll firma eksjuhil, leidis uuriv ajakirjanik Kristel Härma saates “Luubi all”.