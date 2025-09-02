Analüütik: logistikasektori langus on pidurdunud, aga mitte lõppenud
Logistikasektoris on eelmise aasta näitajates näha, et langus on pidurdunud, aga see ei ole lõppenud, rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. "Mulle tundub, et siin tegelikult see langus veel jätkub."
Konkurentsiraport näitab, et advokaadibüroode olulisemad näitajad on väikses kasvus ning hinnang sektori seisundile on püsinud keskmisest kõrgem, ütles Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Peamiselt riigieelarvest sõltuval taristuehituse valdkonnal saab pärast Rail Balticu valmimist olema keeruline aeg, sest ettevõtjate jaoks suur tükk leiba saab söödud, rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Mootorsõidukite sektori koondkasum sõltus mullu suuresti ühe suure ettevõtte tulemustest, märkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Nimelt parandas automüüja Veho Baltic tagantjärele oma eelmise aasta kasumit väiksemaks, mis tõmbas alla kogu sektori kasuminäitajad.
