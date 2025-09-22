Tagasi ST 22.09.25, 12:45 Pettuste ennetaja: uus põlvkond petab nutikamalt “Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.

PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi jagab, kuidas kaitsta ettevõtet uue põlvkonna pettuste eest.

Foto: Juuli Nemvalts

Sisuturundussaates “PwC juhtimistase” räägime sellest, millised pettused on Eestis kõige tüüpilisemad, kuidas need on viimastel aastatel muutunud ning miks jäävad just huvide konfliktid, sisetehingud ja IT-haavatavused sageli radarilt välja.

Mägi selgitab, millest alustada ennetust: väärtuspõhine juhtimine, selged sisekorraeeskirjad, taustakontroll ning endiselt asjakohane nelja silma reegel koos kohustuste lahususega.

Arutame ka seda, kuidas rahvusvahelised skeemid ettevõtteid mõjutavad, milliseid ennetavaid ja avastavaid samme tasub rakendada ning kuidas tagada, et organisatsioon säilitaks pettuste tõrjumisel pädevuse – olgu selleks koolitused, rahvusvaheline võrgustik või praktikute kogemus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Juuli Nemvalts.