Kress investorite hirmust: preagu on õige hetk teha vajalikud liigutused

"Kui sa täna juba muretsed ja tunned ennast ebamugavalt oma portfellile peale vaadates, siis on praegu õige hetk vajalikud liigutused ära teha. Ajalugu on aga näidanud, et kui kõik kardavad, siis me oleme alles mulli moodustumise, mitte selle lõhkemise faasis," märkis Kress.
Äripäeva raadio värskes saates räägib saatejuht Tõnu Einasto tehnoloogiaettevõtte VeeRa partneri ja finantsjuhi Helika Partsi ning Saku valla finantsjuhi Randar Lohuga sellest, kuidas finantsjuhtimine on jõudnud uude ajastusse. Kui varem piirdus finantsjuhi roll sageli Exceli tabelite täitmisega, siis nüüd eeldatakse temalt strateegilist mõtlemist ja selget panust organisatsiooni juhtimisse.