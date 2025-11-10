10.11.25, 12:25 Sõõrumaa, Kärsini ja Rahakratiga esoteerikast rääkinud saatejuht: minu eesmärk ei ole kedagi peedistada Populaarse podcast’i “Eesti Eso” autor Taavet Kase on viie aasta ja 200 episoodi jooksul intervjueerinud väga eripalgelisi ja ühiskonnas silmapaistvaid inimesi, keda Kase enda sõnul ei taha kuidagi peedistada.

“Eesti Eso” saatejuht Taavet Kase

Taavet Kase tunnistab, et teda köidavad huvitavad inimesed ja esoteerika. “Minu salasoov on olnud alati teha inimesepõhine saade või podcast, mitte teemapõhine,” ütles podcast’i saatejuht Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et soovib inimesi lähemalt mõista ning ei ole podcast’is ajakirjaniku rollis.

“Kui minule tuleb suur nõid, ta ütleb, et näeb tulevikku, siis minu eesmärk ei ole öelda “ahaa, nüüd sa müüd inimestele enda ettekuulutamise võimekust ja sa oled jõhker šarlatan”, mina lihtsalt ütlen, et ma ei tea, mis homme juhtub,” sõnas Kase. “Minu eesmärk ei ole peedistada.”

“Eesti Eso” saates on käinud külas näiteks Mehis Heinsaar, Marju Kõivupuu, Alar Tamming, Urmas Sõõrumaa, Epp Kärsin, Kristi Saare, Rahakratt, Meelis Lao, Raul Saaremets ja paljud teised. Intervjuus kuuleb lähemalt, miks Kase teeb selliseid intervjuusid ning miks ta kunagi ei valmista ette ühtegi küsimust.

Vestles Lauri Leet.