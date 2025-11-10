10.11.25, 14:00 Tööstusjuht näeb muutust: inseneeria olulisus hakkab noorteni jõudma Ülikoolide suvine rekordiline vastuvõtt insenerialadele näitab, et on toimunud pööre ja inseneeri olulisus on hakanud jõudma noorteni, tõdeb tööandjate keskliidu hariduse töörühma juht Veljo Konnimois.

Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois.

Foto: Raul Mee

„Ma ei tea, kohatu on vast öelda, et see on nagu palgapäev selle töö eest, mida siin vägagi suureks paisunud meeskond on teinud. Alates Inseneriakadeemiast kuni erinevate erialaliitude suursündmustele, mis on just noortele suunatud. See on nüüd lõpuks vilja kandma hakanud,“ kommenteeris Radius Machiningu asutaja, masinatööstuse liidu nõukogu esimees ja tööandjate keskliidu hariduse töörühmajuht Veljo Konnimois suvist edukat vastuvõttu insenerierialadele.

Konnimois tõdes, et inseneeria olulisus on jõudnud noorteni, kuid meie majanduses on olemas kihid, kuhu see vajaduse või reaalsuse taju ei ole jõudnud. „Me kipume majanduses ikkagi tiksuma,“ märkis Konnimois.

Ta lisab, et praegu saadakse paremini aru, et inseneriamet – eriti kui see on ülikoolis omandatud – kannab sind kogu elu kutseoskuste ülemises otsas.

Konnimois rääkis ka teaduse, ülikoolide ja ettevõtluse koostööst. „Näiteks tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE poeb kasvõi nahast välja, et leida ettevõtluse ja ülikoolide vahel seoseid, et midagigi koos ära teha. See on selline pingutus, mis peaks tulema kergemini,“ usub Konnimois.

Konnimois märkis, et ettevõtjad ei ole oma ideid vist kirja pannud. “Kui hakkad küsima, siis läheb palju aega, et meelde tuletada. Minu soovitus on, et tehke oma ambitsioonide loetelu. Kui selles ideede nimekirjas näpuga järge vedada ei saa, siis ei tekigi sellist valimit, mille hulgast leida see, mille kohta ülikool ütleb, et meile pakub see huvi ja mingi töö on siin juba all olemas,“ soovitas Konnimois ettevõtjatele. „Palun, ettevõtjad, tehke endale unistuste list, mida saaksite tehnoloogia abil teha.“

Saadet juhib Harro Puusild.

