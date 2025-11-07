Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,1%292,06
  • OMX Riga0,41%918,95
  • OMX Tallinn−0,01%1 909,21
  • OMX Vilnius0,35%1 263,16
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,55%9 681,87
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • OMX Baltic0,1%292,06
  • OMX Riga0,41%918,95
  • OMX Tallinn−0,01%1 909,21
  • OMX Vilnius0,35%1 263,16
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,55%9 681,87
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • ST
  • 07.11.25, 12:55

Riist-ja tarkvara ühest kohast ehk kuidas lahendada tootearenduse suurimad probleemid

Tootearendus võib ettevõtetele tekitada omajagu peavalu. Majasiseste riist- ja tarkvaraekspertide palkamine on kulukas ning erinevate arendustiimide koordineerimine võib kaasa tuua segadust ja tööseisakuid. Neid probleeme on asunud koos lahendama Krakul ja nodeSWAT– riist- ja tarkvaraettevõte ühendavad jõud, et muuta tootearendusprotsess klientide jaoks valutumaks ja efektiivsemaks.
Krakuli tegevjuht Kristjan Tozen ja nodeSWATi kaasasutaja Norman Sõnajalg.
  • Krakuli tegevjuht Kristjan Tozen ja nodeSWATi kaasasutaja Norman Sõnajalg.

Tark- ja riistvara ühe katuse all – mida see päriselt tähendab?

“nodeSWAT on tipptasemel tarkvarainseneride meeskond,” selgitab ettevõtte kaasasutaja Norman Sõnajalg. “Alati on olemas mõni ärikriitiline probleem, mis vajab tehnoloogiapõhist lahendust. Kui see probleem leiab tee meieni, siis tegeleme sellega kiirelt ja efektiivselt.”
Kui kahe ettevõtte paarisrakendis vastutab nodeSWAT tarkvara eest, siis Krakuli kanda jääb kõik, mis puudutab riistvara. “Oleme insenerid, kelle kireks on maailmamuutvate toodete ja teenuste arendus,” räägib Krakuli tegevjuht Kristjan Tozen.
Kliendi jaoks tähendab Krakuli ja nodeSWATi koostöö ühte kõikehõlmavat “võtmed kätte” tootearenduse lahendust alates ideest kuni tootmiseni. Ära kaob tülikas vajadus kommunikeerida ühte visiooni kahele eraldiseisvale partnerile.
“Meie koostöö toob ühe laua taha kaks tootearenduse jaoks eluliselt olulist valdkonda – riistvara ja tarkvara –, mis liiguvad tavaliselt erinevas tempos,” lisab Sõnajalg. “Meiega ei pea klient haldama kahte erinevat partnerit ega tõlkima visiooni ühelt meeskonnalt teisele – Krakul ja nodeSWAT töötavad koos ühise eesmärgi nimel. See vähendab riske, kiirendab arendust ja annab kindluse, et nii elektroonika kui ka tarkvara valmivad koos.”
Uued kliendid ei pea pelgama, et ostavad Krakuli ja nodeSWATi koostöö näol sisse teenust, mis ei ole veel ennast tõestanud. “Oleme juba paari projekti peal koos töötanud,” selgitab Tozen. “Koostöö sujus, klient jäi rahule ning nägime, et meie ettevõtete põhimõtted ühtisid. Sai selgeks, et kui tahame ka teistele klientidele pakkuda maailmaklassilist tootearendust, siis peame käed lööma ja koos edasi minema.”

Klient saab tulemuse, mitte segaduse

Kuigi võrrandisse on kaasatud kaks ettevõtet, siis kliendi elu lihtsustamiseks voolab koostöö Krakuli ja nodeSWATiga läbi ühe vastutava kokkupuutepunkti. “Pole vahet, kas töö käib riist- või tarkvaraarenduse kallal – suhtlus kliendiga käib alati läbi ühe kontakti,” selgitab Sõnajalg. “Ei ole vaja aega kulutada kahe eraldi töövoo haldamisele ega erinevate prioriteetide tasakaalustamisele. Krakuli ja nodeSWATi tiimid suhtlevad omavahel ise, jagavad sama dokumentatsiooni ja sprintide rütmi. Kliendile jõuab tulemus, mitte segadus.”
Tozeni sõnul on riist- ja tarkvara arendajate vahelise kommunikatsiooni peenhäälestamine keskse tähtsusega. “Tootearenduse erinevate valdkondade vahel käib pidevalt tihe suhtlus – mehhaanikainsenerid peavad rääkima elektroonikutega, elektroonikud püsivarainseneridega ja püsivarainsenerid tarkvarainseneridega,” selgitab Tozen. “Lõpuks peavad kõik need valdkonnad moodustama ühe terviku. Klient võidab, kui suhtlust organiseerib üks isik, kes teeb kindlaks, et kõik hammasrattad sobituvad omavahel hästi kokku.”
Kui kommunikatsioon ei toimi, on Sõnajala sõnul aja- ja rahakulukad vead lihtsad tekkima. “Mis saab, kui elektroonik arendab välja midagi, mida püsivara insener programmeerida ei saa? Või kui püsivara insener kirjutab koodi, millega tarkvara insenerid ei saa integreeruda?” küsib Sõnajalg. “Need on potentsiaalselt mitmekümne tuhande euroste hinnasiltidega vead, mis on lihtsasti välditavad avatud kommunikatsiooni ja tõhusalt koos töötava meeskonna kaasamisega.”
Erinevate arenduspartnerite koordineerimisest saabki sageli projekti suurim ajakulukallikas. Kommunikatsioonivead tekivad kergesti, kui riist- ja tarkvara arendatakse erinevas tempos. Krakuli ja nodeSWATi ühine koostööprotsess kõrvaldab levinud koordineerimisprobleemid, mis jätab rohkem aega kliendile oluliste tulemuste saavutamiseks.

nodeSWATI ja Krakuli inseneride koostöö ühendab tark- ja riistvaraarenduse üheks tervikuks

nodeSWAT office
  • nodeSWAT office
Krakul office
  • Krakul office

Kes on ideaalne klient?

Krakuli ja nodeSWATi koostööst lõikavad enim kasu ettevõtted, kellel on ambitsioon luua midagi uut ja tehniliselt keerukat. Ideaalne klient teab, mida saavutada soovitakse, aga veel on puudu partner, kes suudab idee viia kiiresti kontseptsioonist töötava lahenduseni.
“Kõige efektiivsemalt saame aidata ettevõtet, kes soovib arendada riistvaralist toodet või teenust, mis on jõudnud arengufaasi, kus eelarve lubab arendust sisse osta,” selgitab Tozen. “Parima tulemuse saavutavad ettevõtted, kellel on juba olemas tehniline kompetents tehnoloogia-, projekti- või tootejuhi näol ning kes soovivad jõuda kõikehõlmava “‘võtmed kätte” lahenduseni.”
Sõnajala sõnul ei peaks ettevõtted siiski ootama ühte kindlat momenti, mil Krakuli ja nodeSWATi poole pöörduda. “Ei tasu karta, et meid kaasatakse liiga vara,” rõhutab Sõnajalg. “Me ei tegele ainult teostuse, vaid ka õige suuna kätteandmisega. Sageli aitame juba varases faasis otsustada, kas kliendi idee on teostatav, kuidas oleks kõige mõistlikum edasi liikuda ning milline on realistlik ajakava ja investeering.”
Kõnekas näide nodeSWATi ja Krakuli ühisest eduloost on koostöö 2023. aastal tormilist kasvu alustanud Defsecintel Solutions’iga. Nii panustati tark- ja riistvara arendamise kriitilise võimelünga täitmisesse ning Defsecintel sai ühelt partnerluselt kogu arendusahela. See koostöö panustas täiesti uue ning kõrge täpsusnõudega toote EIRSHIELD valmimisse 2024. aastal.

Pikaajaline tugi kogu projekti vältel

Projekti käivitamine on ainult üks osa mitmesammulisest tootearendusprotsessist. Mis saab toote elutsükli jooksul aina relevantsemaks muutuvast pikaajalisest tehnilisest toest? Krakul ja nodeSWAT ei ole kliendile abiks vaid projekti algfaasis, vaid tuge pakutakse ka hiljem.
“Toetame klienti alates esimesest prototüübist kuni tootmise ja hilisemate versiooniuuendusteni,” räägib Sõnajalg. “Krakul vastutab riistvara- ja elektroonikamoodulite hoolduse ning uute komponentide ühilduvuse eest, nodeSWAT haldab tarkvara poolt – patch’e, versiooniuuendusi ja integratsioonipunkte. Kogu koordineerimine jääb alati toimima ühe kontaktisiku kaudu.”
Võimalik on ka vastupidine lahendus – tootearendust alustatakse Krakuli ja nodeSWATiga, kuid ühel hetkel kasvab kliendi majasisiene tiim piisavat suureks, et tööga ise jätkata. Sellise stsenaariumi korral ei lukusta partnerlus klienti välise teenusepakkuja külge. “Meie eesmärk ei ole hoida klienti sõltuvuses, vaid luua süsteem, mida on võimalik edasi arendada ka sisemise tiimiga,” räägib Sõnajalg. “Tehtud tööde üleandmine on meie äri igapäevane osa.”
“Üks meie klient kasvas aastate jooksul väikefirmast suureks ettevõtteks ja võttis suuna arendada mitmeid erinevaid tooteid,” meenutab Tozen. “Olime neile algusaegadel mitu aastat arenduspartneriks ja kui klient oli valmis majasiseselt arenduse üle võtma, siis aitasime neil protsesse üles seada – selgitasime arendusotsuseid, andsime üle dokumentatsiooni ja olime veel mitu aastat toeks tootmis- ja arendusküsimustega.”

Selged lahendused konkreetsetele probleemidele

Krakuli ja nodeSWATi koostöö edu võti seisneb selles, et kliendile ei müüda pelgalt inimtunde, vaid konkreetseid lahendusi ärilistele ja tehnoloogilistele väljakutsetele. “Me ei toimi nagu kaks eraldiseisvat alltöövõtjat, vaid kui üks meeskond, kus riist- ja tarkvaraarendus liiguvad ühiselt,” räägib Sõnajalg. “See tähendab, et ka vastutus, suhtlus ja eesmärk on ühised – kliendil on üks partner, kes mõistab tervikpilti ja juhib protsessi algusest lõpuni.”
“Nii meie kui ka kliendi huvides on pakkuda lõpptarbijale parimat võimalikku lahendust,” ütleb Tozen. “Kuna see on ühine eesmärk, siis on eriti oluline avatus, läbipaistvus ja vastastikune usaldus. Projektide efektiivne, kiire, sujuv ja konfliktivaba realiseerimine nõuab aastatepikkust kogemust ja meeskondade kokkusobivust. Just see teebki Krakuli ja nodeSWATi klientide jaoks parimaks lahenduseks.”
Anna oma koostöösoovist teada aadressil [email protected] või [email protected]

Seotud lood

Pärnumaa ühendab töö ja puhkuse – sihtkoht, kus sündmused jäävad meelde.
  • ST
  • 06.11.25, 11:00
Pärnumaa – töö ja puhkus käsikäes: miks äriturism liigub suvepealinna

Hetkel kuum

Sunly soojaäri juht Sander Ots näitab ettevõtte küttelahendust Märja alevikus Keskuse tänava maja taga.
Uudised
  • 06.11.25, 06:00
Konkurendid kaameks! Sunly ähvardas siseneda uude ärisse ja hinnad juba sulavad
Merko käibe- ja kasuminumbrid on vähenenud, kuid ettevõtte ehitusteenuste teostamata tööde maht on ajalooliselt suurim.
Börsiuudised
  • 06.11.25, 08:31
Merko kaotas kasumist 45%, aga näeb häid märke
Aktsia -1,4%
“Ilma teieta ei oleks me mitte keegi,” ütles Oleg Gross Tapal poe avamisele kogunenud inimestele.
Uudised
  • 05.11.25, 18:00
Oleg Gross avas uue kaupluse ja võtab järgmisena ette Lõuna-Eesti. “Iga uue poe avamine teeb mind nooremaks”
Majatootja Harmeti tegevjuht Alo Tamm avaldas lootust, et tänavuse aastaga on nad käibe poolest taas tagasi varasemal heal tasemel.
Majandustulemused
  • 05.11.25, 14:42
Majatootja kaotas kahe aastaga käibest 100 miljonit. Juht lubab vana hiilguse taastada
“Igast kriisist on õppida”
Analüüsimaja Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander avaldas, et Nordeconi tulemustes dramaatikat ei olnud, kuid Merkol plaanivad nad dividendiprognoosi kärpida.
Börsiuudised
  • 06.11.25, 14:29
Analüütikud tõmbavad Merko dividendiprognoosi madalamaks
Sportlandi üks asutaja ja juht Are Altraja näeb turul jätkuvalt laienemise võimalusi.
Majandustulemused
  • 06.11.25, 11:58
Sportland hoidis omanike tüli kiuste tulemused senisel tasemel. “Näeme turul laienemise võimalust”
Kütusemüüja Terminali juht Alan Vaht ütles, et tarbijale on euronõude edasilükkamine esialgu positiivne otsus.
Uudised
  • 06.11.25, 16:44
Kütuseturg hoiatab hinnatõusu eest. “Igasuguseid roppusi võib juhtuda”
Pärnumaa ühendab töö ja puhkuse – sihtkoht, kus sündmused jäävad meelde.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.11.25, 11:00
Pärnumaa – töö ja puhkus käsikäes: miks äriturism liigub suvepealinna
Tippude seast välja valitud uus keskpanga juht: “Mul on kerge kiiks“
Jaan Vahtra teos “Sadam”, 1923
Sensatsioon galeriis: sada aastat varjus olnud maal tuleb oksjonile priske alghinnaga
Kui ettevõte börsile tuli, nägin müügitulu graafikul, et tulbad viskasid võimsaid kasve ja aastas kerkis müügitulu keskmiselt 50%.
Mulle aitab: müün Wise’i maha
Tippude seast välja valitud uus keskpanga juht: “Mul on kerge kiiks“
EKT juhatuse liige Argo Luude
Luude sai loa jäätmefirma suurosalus maha müüa
AI-ettevõtte Anthropic väärtus kasvas septembris avalikustatud rahastusvooru järel 183 miljardi dollarini, ettevõtte varajane investor oli Jaan Tallinn.
Jaan Tallinna kaasrahastatud Anthropic plaanib avada kontorid Pariisis ja Münchenis
Viimati majandustulemuste halvenemisest teatanud Nordecon sai nüüd tulla avalikkuse ette uue töötellimusega.
Nordecon sai riigilt järgmiste aastate ühe suurima tee-ehituse tellimuse
Eesti Energia finantsjuht ja juhatuse liige Marlen Tamm tõi välja, et tulemusi parandavad edaspidi nii paindlikkusteenuste kui põlevkivijaamade reservis hoidmise eest saadav tulu. Mõlema eest maksab Elering.
Madal hind ja õlitehase remont süvendasid Eesti Energia kahjumit
Käive kukkus veerandi
USA aktsiad lükkasid langusesse mure tehnoloogiasektori ning USA tööhõive pärast.
USA aktsiaturgudel jätkus järsk langus
Kaamerasilmad kuklas ehk kas uuendatud seadus kohtleb meid kõiki endiselt kahtlusalustena?
  • ST
Kaamerasilmad kuklas ehk kas uuendatud seadus kohtleb meid kõiki endiselt kahtlusalustena?
India peaminister Narendra Modi ja USA president Donald Trump ei ole viimastel kuudel leidnud omavahelist klappi, kuid nüüd tundub, et suhted on soojenemas ja kaks suurt riiki võivad lähiajal jõuda ka kaubandusleppeni.
Trump: India vähendas korralikult Vene nafta ostmist
Novo Nordiski tegevjuht Maziar Mike Doustdar surub USA presidendi Donald Trumpiga kätt Valges Majas 6.novembril 2025 üritusel, kus kuulutati välja hindade langetamise kokkulepe Eli Lilly ja Novo Nordiskiga.
Lilly ja Novo sõlmisid Trumpiga kokkuleppe ravimite hindade langetamiseks
Analüüsimaja Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander avaldas, et Nordeconi tulemustes dramaatikat ei olnud, kuid Merkol plaanivad nad dividendiprognoosi kärpida.
Analüütikud tõmbavad Merko dividendiprognoosi madalamaks
Merko käibe- ja kasuminumbrid on vähenenud, kuid ettevõtte ehitusteenuste teostamata tööde maht on ajalooliselt suurim.
Merko kaotas kasumist 45%, aga näeb häid märke
Aktsia -1,4%
Nordeconi juhatus prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks tegevusmahu vähenemist võrreldes 2024. aastaga.
Nordecon andis käibes ja kasumis tagasi
Aktsia -0,77%
Peaminister Kristen Michali kokku kutsutud ettevõtjate nõukoda soovitab ametnike boonuste süsteemi muutma hakata. Ettepaneku autor on Taavi Kotka (paremal), riigisekretär Keit Kasemets (vasakul) on idee poolt, aga muretseb seaduste pärast.
Krokodillide koda tuulutab ametnike preemiaid: boonuse saamiseks tuleb tulemus ette näidata
“Detsembris 13. palk on lubamatu!”
Liveni finantsjuht Joonas Joost tõrjub väiteid varade kunstlikust paisutamisest.
Kinnisvaraarendajate laenulõks. Kõrge riskiga ärimudel paneb investorid kulmu kergitama
Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis
Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Noore kunsti oksjonil hinnatuima maali autor Henrik Hürden.
Noore kunsti oksjoni kalleim töö läks kaubaks üle 12 000 euroga
“Kõigile meeldib ju musitada.”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”

Podcastid

Luubi all: poliitikute inetud mängud äris, kasiinode ja basseini ümber
Luubi all
Luubi all: poliitikute inetud mängud äris, kasiinode ja basseini ümber
00:00
Kinnisvarainvestorid piidlevad Lätit: "Seal on uus ajastu"
Hommikuprogramm
Kinnisvarainvestorid piidlevad Lätit: "Seal on uus ajastu"
00:00
Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse
Äripäeva fookuses
Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse
Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma
Energiatund
Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma
Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille
Kasvukursil
Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille
Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontrolli
Hommikuprogramm
Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontrolli
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi
17.-19.11.2025 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
17.-28.11.2025 Programming in C# and .NET environment
IT Koolitus
Programming in C# and .NET environment
80 akadeemilist tundi (10 päeva)
17.-19.11.2025 PostgreSQL andmebaasid arendajale
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaasid arendajale
26 akadeemilist tundi
18.11.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
20.-21.11.2025 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
IT Koolitus
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
20.11.2025 Avaliku esinemise praktikum
Äripäeva Akadeemia
Avaliku esinemise praktikum
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 05.11.25, 18:00
Oleg Gross avas uue kaupluse ja võtab järgmisena ette Lõuna-Eesti. “Iga uue poe avamine teeb mind nooremaks”
2
Uudised
  • 06.11.25, 06:00
Konkurendid kaameks! Sunly ähvardas siseneda uude ärisse ja hinnad juba sulavad
3
Juhtkiri
  • 05.11.25, 16:20
13. kuupalk pärast 35päevast puhkust – kas enam paremaks minna saabki?
4
Majandustulemused
  • 05.11.25, 14:42
Majatootja kaotas kahe aastaga käibest 100 miljonit. Juht lubab vana hiilguse taastada
“Igast kriisist on õppida”
5
Uudised
  • 05.11.25, 18:22
Prügifirma, töötaja ja juht jäid suures kelmuses süüdi
6
Majandustulemused
  • 04.11.25, 16:40
Confido sipleb üüratus kahjumis

Viimased uudised

Arvamused
  • 07.11.25, 13:08
Artur Praun: valmis inimeste aeg on tööturul möödas
Börsiuudised
  • 07.11.25, 13:00
Elon Musk tahab ka Teslale kiibitehast ehitada
  • ST
Sisuturundus
  • 07.11.25, 12:55
Riist-ja tarkvara ühest kohast ehk kuidas lahendada tootearenduse suurimad probleemid
Uudised
  • 07.11.25, 12:47
Anna oma hääl ja aita valida aasta tööstur 2025
Saated
  • 07.11.25, 12:34
Sensatsioon galeriis: sada aastat varjus olnud maal tuleb oksjonile priske alghinnaga
Investor Toomas
  • 07.11.25, 12:14
Mulle aitab: müün Wise’i maha
Uudised
  • 07.11.25, 11:24
Luude sai loa jäätmefirma suurosalus maha müüa
Börsiuudised
  • 07.11.25, 11:20
Jaan Tallinna kaasrahastatud Anthropic plaanib avada kontorid Pariisis ja Münchenis
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025