Tagasi ST 07.11.25, 12:55 Riist-ja tarkvara ühest kohast ehk kuidas lahendada tootearenduse suurimad probleemid Tootearendus võib ettevõtetele tekitada omajagu peavalu. Majasiseste riist- ja tarkvaraekspertide palkamine on kulukas ning erinevate arendustiimide koordineerimine võib kaasa tuua segadust ja tööseisakuid. Neid probleeme on asunud koos lahendama Krakul ja nodeSWAT – riist- ja tarkvaraettevõte ühendavad jõud, et muuta tootearendusprotsess klientide jaoks valutumaks ja efektiivsemaks.

Krakuli tegevjuht Kristjan Tozen ja nodeSWATi kaasasutaja Norman Sõnajalg.

Tark- ja riistvara ühe katuse all – mida see päriselt tähendab?

“nodeSWAT on tipptasemel tarkvarainseneride meeskond,” selgitab ettevõtte kaasasutaja Norman Sõnajalg. “Alati on olemas mõni ärikriitiline probleem, mis vajab tehnoloogiapõhist lahendust. Kui see probleem leiab tee meieni, siis tegeleme sellega kiirelt ja efektiivselt.”

Kui kahe ettevõtte paarisrakendis vastutab nodeSWAT tarkvara eest, siis Krakuli kanda jääb kõik, mis puudutab riistvara. “Oleme insenerid, kelle kireks on maailmamuutvate toodete ja teenuste arendus,” räägib Krakuli tegevjuht Kristjan Tozen.

Kliendi jaoks tähendab Krakuli ja nodeSWATi koostöö ühte kõikehõlmavat “võtmed kätte” tootearenduse lahendust alates ideest kuni tootmiseni. Ära kaob tülikas vajadus kommunikeerida ühte visiooni kahele eraldiseisvale partnerile.

“Meie koostöö toob ühe laua taha kaks tootearenduse jaoks eluliselt olulist valdkonda – riistvara ja tarkvara –, mis liiguvad tavaliselt erinevas tempos,” lisab Sõnajalg. “Meiega ei pea klient haldama kahte erinevat partnerit ega tõlkima visiooni ühelt meeskonnalt teisele – Krakul ja nodeSWAT töötavad koos ühise eesmärgi nimel. See vähendab riske, kiirendab arendust ja annab kindluse, et nii elektroonika kui ka tarkvara valmivad koos.”

Uued kliendid ei pea pelgama, et ostavad Krakuli ja nodeSWATi koostöö näol sisse teenust, mis ei ole veel ennast tõestanud. “Oleme juba paari projekti peal koos töötanud,” selgitab Tozen. “Koostöö sujus, klient jäi rahule ning nägime, et meie ettevõtete põhimõtted ühtisid. Sai selgeks, et kui tahame ka teistele klientidele pakkuda maailmaklassilist tootearendust, siis peame käed lööma ja koos edasi minema.”

Klient saab tulemuse, mitte segaduse

Kuigi võrrandisse on kaasatud kaks ettevõtet, siis kliendi elu lihtsustamiseks voolab koostöö Krakuli ja nodeSWATiga läbi ühe vastutava kokkupuutepunkti. “Pole vahet, kas töö käib riist- või tarkvaraarenduse kallal – suhtlus kliendiga käib alati läbi ühe kontakti,” selgitab Sõnajalg. “Ei ole vaja aega kulutada kahe eraldi töövoo haldamisele ega erinevate prioriteetide tasakaalustamisele. Krakuli ja nodeSWATi tiimid suhtlevad omavahel ise, jagavad sama dokumentatsiooni ja sprintide rütmi. Kliendile jõuab tulemus, mitte segadus.”

Tozeni sõnul on riist- ja tarkvara arendajate vahelise kommunikatsiooni peenhäälestamine keskse tähtsusega. “Tootearenduse erinevate valdkondade vahel käib pidevalt tihe suhtlus – mehhaanikainsenerid peavad rääkima elektroonikutega, elektroonikud püsivarainseneridega ja püsivarainsenerid tarkvarainseneridega,” selgitab Tozen. “Lõpuks peavad kõik need valdkonnad moodustama ühe terviku. Klient võidab, kui suhtlust organiseerib üks isik, kes teeb kindlaks, et kõik hammasrattad sobituvad omavahel hästi kokku.”

Kui kommunikatsioon ei toimi, on Sõnajala sõnul aja- ja rahakulukad vead lihtsad tekkima. “Mis saab, kui elektroonik arendab välja midagi, mida püsivara insener programmeerida ei saa? Või kui püsivara insener kirjutab koodi, millega tarkvara insenerid ei saa integreeruda?” küsib Sõnajalg. “Need on potentsiaalselt mitmekümne tuhande euroste hinnasiltidega vead, mis on lihtsasti välditavad avatud kommunikatsiooni ja tõhusalt koos töötava meeskonna kaasamisega.”

Erinevate arenduspartnerite koordineerimisest saabki sageli projekti suurim ajakulukallikas. Kommunikatsioonivead tekivad kergesti, kui riist- ja tarkvara arendatakse erinevas tempos. Krakuli ja nodeSWATi ühine koostööprotsess kõrvaldab levinud koordineerimisprobleemid, mis jätab rohkem aega kliendile oluliste tulemuste saavutamiseks.

nodeSWATI ja Krakuli inseneride koostöö ühendab tark- ja riistvaraarenduse üheks tervikuks

nodeSWAT office Krakul office

Kes on ideaalne klient?

Krakuli ja nodeSWATi koostööst lõikavad enim kasu ettevõtted, kellel on ambitsioon luua midagi uut ja tehniliselt keerukat. Ideaalne klient teab, mida saavutada soovitakse, aga veel on puudu partner, kes suudab idee viia kiiresti kontseptsioonist töötava lahenduseni.

“Kõige efektiivsemalt saame aidata ettevõtet, kes soovib arendada riistvaralist toodet või teenust, mis on jõudnud arengufaasi, kus eelarve lubab arendust sisse osta,” selgitab Tozen. “Parima tulemuse saavutavad ettevõtted, kellel on juba olemas tehniline kompetents tehnoloogia-, projekti- või tootejuhi näol ning kes soovivad jõuda kõikehõlmava “‘võtmed kätte” lahenduseni.”

Sõnajala sõnul ei peaks ettevõtted siiski ootama ühte kindlat momenti, mil Krakuli ja nodeSWATi poole pöörduda. “Ei tasu karta, et meid kaasatakse liiga vara,” rõhutab Sõnajalg. “Me ei tegele ainult teostuse, vaid ka õige suuna kätteandmisega. Sageli aitame juba varases faasis otsustada, kas kliendi idee on teostatav, kuidas oleks kõige mõistlikum edasi liikuda ning milline on realistlik ajakava ja investeering.”

Kõnekas näide nodeSWATi ja Krakuli ühisest eduloost on koostöö 2023. aastal tormilist kasvu alustanud Defsecintel Solutions’iga. Nii panustati tark- ja riistvara arendamise kriitilise võimelünga täitmisesse ning Defsecintel sai ühelt partnerluselt kogu arendusahela. See koostöö panustas täiesti uue ning kõrge täpsusnõudega toote EIRSHIELD valmimisse 2024. aastal.

Pikaajaline tugi kogu projekti vältel

Projekti käivitamine on ainult üks osa mitmesammulisest tootearendusprotsessist. Mis saab toote elutsükli jooksul aina relevantsemaks muutuvast pikaajalisest tehnilisest toest? Krakul ja nodeSWAT ei ole kliendile abiks vaid projekti algfaasis, vaid tuge pakutakse ka hiljem.

“Toetame klienti alates esimesest prototüübist kuni tootmise ja hilisemate versiooniuuendusteni,” räägib Sõnajalg. “Krakul vastutab riistvara- ja elektroonikamoodulite hoolduse ning uute komponentide ühilduvuse eest, nodeSWAT haldab tarkvara poolt – patch’e, versiooniuuendusi ja integratsioonipunkte. Kogu koordineerimine jääb alati toimima ühe kontaktisiku kaudu.”

Võimalik on ka vastupidine lahendus – tootearendust alustatakse Krakuli ja nodeSWATiga, kuid ühel hetkel kasvab kliendi majasisiene tiim piisavat suureks, et tööga ise jätkata. Sellise stsenaariumi korral ei lukusta partnerlus klienti välise teenusepakkuja külge. “Meie eesmärk ei ole hoida klienti sõltuvuses, vaid luua süsteem, mida on võimalik edasi arendada ka sisemise tiimiga,” räägib Sõnajalg. “Tehtud tööde üleandmine on meie äri igapäevane osa.”

“Üks meie klient kasvas aastate jooksul väikefirmast suureks ettevõtteks ja võttis suuna arendada mitmeid erinevaid tooteid,” meenutab Tozen. “Olime neile algusaegadel mitu aastat arenduspartneriks ja kui klient oli valmis majasiseselt arenduse üle võtma, siis aitasime neil protsesse üles seada – selgitasime arendusotsuseid, andsime üle dokumentatsiooni ja olime veel mitu aastat toeks tootmis- ja arendusküsimustega.”

Selged lahendused konkreetsetele probleemidele

Krakuli ja nodeSWATi koostöö edu võti seisneb selles, et kliendile ei müüda pelgalt inimtunde, vaid konkreetseid lahendusi ärilistele ja tehnoloogilistele väljakutsetele. “Me ei toimi nagu kaks eraldiseisvat alltöövõtjat, vaid kui üks meeskond, kus riist- ja tarkvaraarendus liiguvad ühiselt,” räägib Sõnajalg. “See tähendab, et ka vastutus, suhtlus ja eesmärk on ühised – kliendil on üks partner, kes mõistab tervikpilti ja juhib protsessi algusest lõpuni.”

“Nii meie kui ka kliendi huvides on pakkuda lõpptarbijale parimat võimalikku lahendust,” ütleb Tozen. “Kuna see on ühine eesmärk, siis on eriti oluline avatus, läbipaistvus ja vastastikune usaldus. Projektide efektiivne, kiire, sujuv ja konfliktivaba realiseerimine nõuab aastatepikkust kogemust ja meeskondade kokkusobivust. Just see teebki Krakuli ja nodeSWATi klientide jaoks parimaks lahenduseks.”