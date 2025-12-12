Tagasi Hotellid vastamisi nähtamatu konkurendiga: pea kolmandik turiste jääb statistikast välja Väliskülaliste arv on endiselt tagasihoidlik, samas puudub ülevaade, kui palju välisturiste kasutab platvormidel pakutavaid majutusteenuseid, rääkis hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner Äripäeva raadios.

Isegi kui oktoobris välisturistide arv taas kasvas, siis hotellide ja restoranide liidu juhi Külli Kraneri sõnul on väliskülaliste arv endiselt nii tagasihoidlik, et neid võõrustavatel ettevõtetel on keeruline kasumisse tulla. Lisaks ei ole Eestis kellelgi ülevaadet, kui palju välisturiste kasutab Airbnbs ja teistel platvormidel pakutavaid majutusvõimalusi.

“Meil võib-olla on mõnes piirkonnas isegi ligi 20–30% turiste, kelle kohta me ei tea, kes nad on, miks nad tulid, kui kaua nad viibisid ja nii edasi. Me näeme ju ainult seda osa, mis kajastub hotellide statistikas,” ütles Kraner Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Kraner, kuidas läheb hotellidel ja restoranidel väljaspool Tallinna ja mis lisaks turistide vähesusele sektori ettevõtjaid veel pitsitab. Juttu tuli ka Soome turistide vähenemise põhjustest ja Eesti trumpidest väliskülaliste meelitamisel.