Kaubanduskoja uus juht: olen Toomas Lumanilt ühe korra nõu küsinud

Kas negatiivsuse kuulutamine võib majandust tagasi hoida, selle üle arutlevad värskes “Kuuma tooli” saates Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.
Peaministri Kristen Michali kokku kutsutud survegruppide nõukoda tegi valitsusele ettepaneku minna kiiremas korras üle automatiseeritud andmevahetusele, mis aitab kokku hoida nii ettevõtjate kui ametnike aega.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.