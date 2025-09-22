Tagasi 22.09.25, 17:06 Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu? Kas negatiivsuse kuulutamine võib majandust tagasi hoida, selle üle arutlevad värskes “Kuuma tooli” saates Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ja konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp pidasid Äripäeva raadios maha majandustuleviku debati.

Foto: Liis Treimann/Andras Kralla

Vestlust juhib Äripäeva peadirektor, ajakirjanik Igor Rõtov.

Kui Kaspar Oja usub, et peame ennast Eestis ise üles rääkima, siis Peeter Raudsepp leiab, et inimesed mitte ei vingu ennast vaeseks, vaid on vaesed ja seepärast vinguvad. “Vahepeal kipume nagu ära vahetama põhjused ja tagajärjed.”

Erimeelsusi tekitas majandusekspertides ka tarbijakindluse näitaja. Kaspar Oja sõnul näitab tarbijate kindlus praegu “aiateibaid” võrreldes varasema ajaga, kuid konjunktuuriinstituudi juht näeb kahte selget põhjust, miks indikaator nii madal paistab.

Saates küsib Rõtov, milline on meie majanduse seis ning mida oleksime saanud teha teisiti, et see seis oleks tänaseks parem. Millised on aga väljavaated?

Kaspar Oja kergitas saladuseloori ka Eesti Panga majandusprognoosilt, mida teisipäeval esitletakse.