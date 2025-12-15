Levira laienes Leedsi, et seal pubide abil haarata suuri lepinguid

Martti Kinkar
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ainult Tallinnas tegutsedes ei saa brittidega jutu peale, sest seal peetakse tähtsamad arutelud ja võimalikud kokkulepped pubides. "Peame ehitama suhte, teha seda kohapeal on kõige kiirem ja otstarbekam," märkis Kinkar.
Levira
esindaja sõnul on Ühendkuningriigi äri ettevõtte jaoks kasvulugu. Kinkar oleks rahul, kui aastapärast on neil kolm suuremat klienti, mis tähendaks kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvaid lepinguid.
Martti Kinkarit intervjueeris Aivar Hundimägi.