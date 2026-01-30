30.01.26, 12:19 E-residentsuse juht: ebastabiilsus teistes riikides tuleb meile kasuks E-residendid lõid mullu Eestis rekordiliselt 5556 uut ettevõtet, mis tähendab, et iga viies siin loodud uus ettevõte oli just e-residendi asutatud, rääkis programmi juht Liina Vahtras.

Eesti e‑residentsuse programmi juht ja EISi juhatuse liige Liina Vahtras rääkis, et praegu tuleb 50% e-residentidest Euroopa Liidust.

Foto: Raul Mee

Aina enam e-residente tuleb Euroopa riikidest. “Mis kasvu meile toob, on see, kui kuskil riigis muutub maksupoliitika näiteks, kui vähenevad riiklikud investeeringud innovatsiooni, riigikorra kontekstis midagi muutub. Sellised ebastabiilsused teistes riikides on meile kasuks,” rääkis Vahtras Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Vahtras, kuidas õnnestus mullu e-residentsuse programmiga Eesti riigikassasse rekordiliselt 125 miljonit eurot tuua. Seejuures tuli juttu, millistest riikidest ja miks kõige rohkem e-residente tuleb, miks tehti vaatamata maksutõusude foonile tulla Eestisse äri ajama ja kui palju on e-residendid idusektoriga seotud.

Küsis Linda Eensaar.

