  OMX Baltic−0,07%294,53
  OMX Riga−0,07%910,68
  OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  OMX Vilnius0,27%1 265,42
  S&P 500−2,71%6 552,51
  DOW 30−1,9%45 479,6
  Nasdaq −3,56%22 204,43
  FTSE 100−0,86%9 427,47
  Nikkei 225−1,01%48 088,8
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%93,9
  11.10.25, 10:30

Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure

Ajalooliselt madalale langenud sündivus ja maksumaksjate vähenemine on Eesti kõige tõsisem lahendamist vajav mure, leiavad ettevõtjad. See ähvardab tulevikus uute maksutõusudega, aga räsib juba praegu ettevõtete konkurentsivõimet.
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
  • Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
  • Foto: Raul Mee
„Eestis on umbes 660 000 maksumaksjat, veel viis aastat tagasi oli neid ligi 800 000. Meie sündivus on langenud väga madalale. Kui meil ei teki juurde maksumaksjaid ja maksutulu väheneb, samas riigi kulud tervishoiule ja sotsiaalteenustele ning julgeolekule kasvavad, tekib surve veel makse tõsta,“ selgitas Äripäeva raadio saates „Tööandjate tund“ Scania Baltikumi juht Janno Karu.
„See annab inimestele ja ettevõtetele veelgi rohkem mõtteid siit ära kolida ja maksubaas jääb veelgi väiksemaks,“ lisas ta. Kui sündivust ja maksumaksjate vähenemise küsimust ära lahendada ei suuda, siis seisavad ees tõsised probleemid.
Ehkki Karu kirjeldab probleemide süvenemist pikema aja peale ette, kajastub see kitsaskoht ettevõtete tegevuses osaliselt juba täna. Näiteks töötajate puudusest tingitud kiire palgakasv majanduslanguses on räsinud konkurentsivõimet nii tööstustel kui teenindusettevõtetel.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kasum lihtsalt kaob ära
„Palgasurve on mure, sest tahame pakkuda meeldejäävat ja kõrget teeninduse taset ning selleks tahame tööjõumahukas sektoris töötajaid hoida ja arendada. Aga kuidas seda teha, kui kasum lihtsalt kaob ära, ei saa töötajatesse ja muudesse investeeringutesse panna,“ selgitas Eesti Hotellide- ja Restoranide liidu juht Külli Kraner. Seetõttu on pikaajalised restoranid end juba sulgenud ja majutusäris koidab sügisel tõehetk, kas tuleb koondamislaine või mitte.
Lisaks sisendite kallinemisele mõjutavad äride käekäiku ka poliitilised valikud. “Ettevõtted tegid eelmisel aastal selle aasta eelarveid ega teadnud, et peavad sinna veel mingisugused maksutõusud sisse arvestama, seda infot ei olnud,“ märkis Kraner.

Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
00:00
Lisandväärtuse kasvatamine on keeruline
Kuna ei tööstused ega külalislahkuse sektori ettevõtted saa enam aastaid soodsa hinnaga meelitamisele mängida, otsivad ettevõtted võimalusi oma pakutava väärtuse tõstmiseks.
„Tuleb mõelda, kas on võimalik oma ärimudelit ja tooteportfelli muuta, hakata midagi juurde pakkuma, mida klient ootab. Aga see ei ole väga lihtne,“ rõhutas valgustitootja Glamox juht Virve Jõgeva. „Hüüdlaused automatiseerimisest ja digitaliseerimisest ei aita. Võin kinnitada, et kõik kaasaegsed ja tublid tootmisettevõtted juba tegelevad sellega väga keskendunult, otsivad iga nurga tagant võimalust teha paremini, tõhusamalt ja inimeste tööd huvitavamaks.“ Tulemuse toob ettevõtjate tegutsemine ja ambitsioon.
Äkki mingil hetkel võiks olla see olukord, et me mitte ei vähenda, vaid lihtsalt peatame uute regulatsioonide tekke.
Külli Kraner, Eesti Restoranide ja Hotellide Liidu juht
Lihtsalt peataks regulatsioonide tootmise
Lisandväärtust otsib ka turismindus. See ei pruugi olla kõrgtehnoloogiline ja teiste sektorite tasemel, kuid eesmärk on üks – küsida toodete-teenuste eest kõrgemat hinda, aga ka maandada riske. „Pikk taastumine on näidanud, et me oleme liiga sõltuvad üksikutest välisturgudest ja hooajast ning meil pole selliseid tooteid, mis meelitaksid siia rohkem inimesi väljaspool hooaega,“ selgitas Kraner.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks ettevõtete tegevusele on oluline ka majanduskeskkond ja riigi otsused ning valitud suunad. „Selle üle on hea meel, et meie töötajad saavad korralikku palka. Probleem on järelkasvus, eriti tehnilistel erialadel ja kutsehariduse madal populaarsus,“ märkis Karu. See takistab veonduse kasvu ja arengut pidurdab, aga samas on ettevõtted valmis selle lahendamisse panustama ja näiteks koolidega erialade populariseerimiseks koostööd tegema.
„Äkki mingil hetkel võiks olla see olukord, et me mitte ei vähenda, vaid lihtsalt peatame uute regulatsioonide tekke,“ tõi Kraner esile hoiakuid riigi, aga ka kohalike poliitikute tasemel. „Tunneme, et kohalik omavalitsus ei ole piisavalt abiks ja pigem seatakse lisanõudeid, et investeering tuleks. Ei nähta seda, kui suurt potentsiaali ja tulu võib turismiobjekt hiljem tuua.“
Kuula ka saadet „Tööandjate tund“, kus oli lisaks juttu sellest, kas majandus pöördus nüüd kasvule ja millist nõu annaksid juhid majandus-tööstusministrile.
ÜKS KÜSIMUS
Kuidas kasvatada Eesti atraktiivsust välisinvestorite silmis, hoolimata agressiivsest naabrist?
Virve Jõgeva, Glamoxi juht
Oma riigi asukohta ja naabreid muuta ei saa. Küll saame muuta seda, kuidas olukorrast räägime. Räägime liiga palju murest, hirmust, sõjaohust. Kui annaks seda sama sõnumit meedias, poliitikute esinemistel ja ärikohtumistel edasi selle nurga alt, et tõstame kaitsevalmidust ja investeerime investeeringute kaitsemiseks, siis see on hoopis teine sõnum.
Võtame eeskuju Soomest – tegevused on meiega võrreldes samad, aga kommunikatsioon on erinev. Sõjaks valmistumise sõnum on võimas, mis keskkonda ei aita.
Külli Kraner, Eesti Restoranide ja Hotellide Liidu juht
Lisaks kuvandile on oluline, et kui on tekkinud huvi, et asjaajamine oleks võimalikult sujuv, mitte aastate pikkused protsessid.
Janno Karu, Scania Balti juht
Küsisin ühelt Rootsi investorilt, miks ta Eestisse tuli. Tema esimene sõna oli e-residentsus. Tal kaalus Saksamaale või Poola minekut ka, aga leidis kiirelt tee meie juurde, kui selgus, millise bürokraatiaga peab seal kokku puutuma kasvõi ettevõttele meiliaadressi tegemiseks. Siin on hea ja läbipaistev ühiskond, millest me ise enam ei räägi ja peame enesestmõistetavaks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

