Kaitsetööstus tõmbab ligi üha enam rahvusvahelisi tegijaid
Eesti jõudsalt kasvav kaitsetööstussektor kaasab e-residentsuse programmi abil üha enam rahvusvahelisi tegijaid – pärast Ukraina sõja puhkemist on Eestisse loodud 120 uut kaitsetehnoloogia ettevõtet, neist pea pooled e-residentide poolt.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.