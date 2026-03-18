Luminor prognoosib ikka majanduskasvu ja inflatsiooni taltumist
Luminori prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2% ja inflatsioon aeglustub ilmselt 3% juurde, kuid selle juures mängivad kõige olulisemat rolli eestlaste tarbimine, kaitsekulutused ja Euroopa toetusraha kasutamine.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.