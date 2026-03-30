Tagasi Eduka Eesti konkurss ootab viimaseid ideid. Kuula nõuandeid võiduka töö vormistamiseks Äripäeva arvamuskonkursile Edukas Eesti saab 31. märtsini saata oma ühiskonda edendavaid ja lennukaid ideid. Hommikuprogramm

Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe toob välja, et mõned head mõtted jäävad laialivalguva lahenduse taha. "Konkursi puhul viib kõige paremini mäele, kui sa suudad mitte ainult probleemi märgata, tabada, sõnastada ja fokuseerida, vaid kui sul on selgelt piiritletud lahendus sellele pakkuda."

Seni on esitatud juba üle 60 töö. Erinevalt konkursi möödunud hooaegadest tänavu ühte põhiteemat Salumäe sõnul märgata ei ole. Küll aga on aasta-aastalt kasvanud hariduse ja õppimisega seotud ettepanekud ja ideed.

Möödunud aastal võitis konkursi ja peaauhinna 10 000 eurot tuntud ettevõtja ja investor Taavi Kotka. Tema idee oli premeerida rahaga avalikus sektoris töötavaid inimesi, kes suudavad ära lahendada mõne riiklikult olulise ja mõõdetava probleemi. See idee viiakse päriselt ka ellu.