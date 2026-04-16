Tagasi Tallinna Lennujaam: Lufthansa streik tabas valusalt koolivaheaega Kui Euroopa lennufirmade jaoks on streigid tavapärased, siis Eesti puhul on tegemist suurema väljakutsega, sest puhkuste tõttu on lennud täis broneeritud, rääkis Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. Hommikuprogramm

Sel nädalal streigivad Lufthansa töötajad palga ja töötingimuste nimel, see mõjutab tuhandeid reisijaid, sealhulgas Tallinnast lendajaid. “Eestile vajutas emotsionaalse pitseri see, et see kõik juhtus koolivaheajal,“ ütles Pärgmäe Äripäeva raadios.

Tema sõnul on Lufthansa streigid kestnud ka tavapärasest kauem. “Kui üldiselt piirdutakse ühe päevaga, siis praegu on streigid kestnud juba neljandat päeva,“ märkis ta.

Lennundussektorit mõjutavad ka suuremad “tormid“: Pärgmäe tõi välja, et lennukikütuse hind on Iraani kriisi tõttu tõusnud üle kahe korra, võrreldes kriisieelse ajaga. Seetõttu on lennufirmad lisaks piletihindade tõstmisele hakanud tegema ka niinimetatud taktikalisi tühistamisi.