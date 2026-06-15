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Teised käisid kaarega mööda, Lilli Jahilo ostis. Üks tellimus andis ehtekunstniku ärile taganttuule

Ajal, mil paljud kõndisid suurtest ja säravatest ehetest ringiga mööda, oli just moelooja Lilli Jahilo üks esimesi, kes neid märkas, ostis ja hiljem ka oma stuudios müüs. See andis ehtekunstnikule kinnituse, et ta ajab õiget asja.
Ehtekunstnik Sigrid Kuusk jagas loovettevõtte ehitamise juurde kuuluvaid väljakutseid. Ka avaldas ta, et ehitab parasjagu uut kunstikollektsiooni.
  • Ehtekunstnik Sigrid Kuusk jagas loovettevõtte ehitamise juurde kuuluvaid väljakutseid. Ka avaldas ta, et ehitab parasjagu uut kunstikollektsiooni.
  • Foto: Erakogu
Tagasihoidlikest kaunistustest tüdinenud ehtekunstnik Sigrid Kuusk müüs oma ehteid juba õpingute ajal disainiturul. Need olid julged, silmatorkavad ja säravad pealekauba. “Inimesed käisid neist pehmelt öeldes ringiga mööda,” meenutas Kuusk vanu aegu.
Küll aga jäid need silma paarile inimesele ja üks neist oli moelooja Lili Jahilo, kellega Sigrid Kuusk teeb praegugi koostööd. Teine oli Kuressaares asuva Pallopsoni disainipoe juht Piret Ots. Pallopson on samuti üks vähestest kohtadest, kus Kuuse ehteid praegu osta saab.
Kokk-kondiiter-keevitaja
Sigrid Kuusk õppis ehtekunstnikuks, samal ajal tegeles enda teise kire ehk fotograafiaga, õhtuti teenis leiba teenindajana ja töötas praktika järel veel ehtekunstniku Birgit Skolimowski juures.
Seetõttu oli nii oma brändi kui ka särava SOHO kollektsiooni start üpris rahulik.
“Natukene ikka tekkis see mõte ka, et kas ma teen ikka õiget asja. Aga kui Lilli juba ehted meelde jättis, siis ma mõtlesin, et okei, seal on ikkagi midagi,” kirjeldas Kuusk, kuidas ta enese kahtlused kõrvale lükkas.
Saates “Lihtsalt alusta” rääkis Sigrid Kuusk enda teekonnast ettevõtjaks.
Näiteks sellest, kuidas ta enne finants-coach’i palkamist andis lihtsalt raha käest. Ja kuidas tal tegelikult puudus igasugune huvi äri luua ning kuidas ta praegu otsib tasakaalu kunsti ja kasumi vahel.
Veel jagas ta enda kogemust depressiooni ja rasketest hetkedest välja tulemisega.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Lihtsalt alusta
Teised käisid kaarega mööda, Lilli Jahilo ostis. Üks tellimus andis ehtekunstniku ärile taganttuule
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