Teised käisid kaarega mööda, Lilli Jahilo ostis. Üks tellimus andis ehtekunstniku ärile taganttuule

Sigrid Kuusk õppis ehtekunstnikuks, samal ajal tegeles enda teise kire ehk fotograafiaga, õhtuti teenis leiba teenindajana ja töötas praktika järel veel ehtekunstniku Birgit Skolimowski juures.

Seetõttu oli nii oma brändi kui ka särava SOHO kollektsiooni start üpris rahulik.

“Natukene ikka tekkis see mõte ka, et kas ma teen ikka õiget asja. Aga kui Lilli juba ehted meelde jättis, siis ma mõtlesin, et okei, seal on ikkagi midagi,” kirjeldas Kuusk, kuidas ta enese kahtlused kõrvale lükkas.

Saates “Lihtsalt alusta” rääkis Sigrid Kuusk enda teekonnast ettevõtjaks.

Näiteks sellest, kuidas ta enne finants-coach’i palkamist andis lihtsalt raha käest. Ja kuidas tal tegelikult puudus igasugune huvi äri luua ning kuidas ta praegu otsib tasakaalu kunsti ja kasumi vahel.

Veel jagas ta enda kogemust depressiooni ja rasketest hetkedest välja tulemisega.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.