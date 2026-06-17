Juhi entusiasm ei lase kallil andmelahendusel tolmu koguda

Selleks, et tehnoloogia päriselt kanda kinnitaks, peab muutus algama juhtkonnast. Ilomets märgib, et parim viis töötajaid veenda ei ole jutlus, vaid praktiline eeskuju: " Juht lihtsalt teeb demo sellest, kuidas ta tööd teeb. Ole see, kes sa tahad, et su töötajad oleksid!"

Ilomets toob näiteks keemiast tuntud mõiste „aktivatsioonienergia“ – protsessi käivitamiseks peab esimene energia hulk olema väga suur ja tehnoloogilistes uuendustes võiks selleks olla juhi eeskuju.

Infopanga juht Elis Tomson toob saates hea näite sellisest energiast isikliku kogemuse kaudu Äripäeva vaibkoodimise koolitusel. "Ma olin ise nii elevil, kui ma esimese asja olin valmis ehitanud. Näitasin seda oma inimestele, kelle jaoks ma seda tegin, ja vaimustus oli nakkav. Nüüdseks on meeskonnas juba neli inimest, kes ehitavad endale ise abilisi ning säästavad nii aega varem tunde võtnud töö pealt. Juht ise peab olema number üks fänn," võtab Tomson teema kokku.

Probleemide lahendamine asendub probleemide otsimisega

Priit Ilomets ennustab organisatsioonide struktuuris suuri nihkeid. Hierarhilised püramiidid muutuvad lamedamaks ning rutiinse töö võtavad üle tehisintellekti agendid. „Inimese rolliks jääb olla ülevaataja, kes suunab protsesse ja kontrollib kvaliteeti,“ arvab ta.

Selles uues maailmas muutub probleemide lahendamise oskusest (problem solving) olulisemaks probleemide leidmise oskus (problem finding). Ilomets küsib retooriliselt: "Kas sa suudad küsida, mis on hea probleem, mida lahendada? Kui õige fookus on leitud, siis on tehnoloogiline ressurss vastuse saamiseks juba kättesaadav.“

Eksperdid hoiatavad ka, et need ettevõtted, kes julgevad AI-d katsetada ja juurutada, muutuvad oluliselt produktiivsemaks, passiivsed ootajad võivad avastada end aga ületamatu kuristiku servalt.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.