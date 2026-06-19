Äripäeva ajakirjanikud SpaceXi aktsiast: oleks nagu uhkemat lendu oodanud

Erakondade juhid võtsid keskpanga ettepanekul härjal sarvist ning lubavad kui ühest suust hakata eelarve tasakaalu parandama, kärbete kõrval räägitakse nii võla- kui ka maksukoormuse laest, aga ka maksusüsteemi remondist.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.