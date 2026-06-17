Kas jalgpallipidu jõuab ka börsidele? Luubi all hasartmänguaktsiad

Jalgpallifännid pidutsevad üle maailma, kuid USA hasartmängusektor vireleb mõõnas. MM võib tuua kihlveokontoritesse küll lühiajalise panustamislaine, ent investorile jääb küsimus: kas on hea aeg hasartmänguäridesse investeerida?
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks ei pruugi jalgpalli MM-i panustamisbuum hasartmänguaktsiatele püsivat tõusu tuua;
- kuidas raputavad turgu Polymarket, Kalshi ja Robinhoodi laadis uued panustamisplatvormid;