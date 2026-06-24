Tagasi Liina Laas: väljast sätitud firmadel on kapoti all tihti täielik kaos Kuigi väljapoole võib paista, müük sujub õlitatult ja tehingud muudkui tulevad, on tegelikkus suletud uste taga sageli hoopis teistsugune. Idufirma Knowzilla asutaja Liina Laas avastas selle ehmatava tõsiasja, kui tegi oma uue platvormi arendamiseks põhjaliku eeltöö ja rääkis ligi 150 müügijuhiga üle Euroopa.

„Väga üllatav oli see, et isegi väga suurtel organisatsioonidel pole tegelikult head müügiprotsessi paigas. Me vaatame kõrvalt, et oh, kõigil läheb hästi ja müük jookseb, aga tegelikult on seal kapoti all tihti täielik kaos,“ tunnistab Laas saates „Ükssarvikute kasvulava“.

Laasi sõnul on selline kaose varjamine ja süsteemitus eriti ohtlik uute töötajate värbamisel. Müügiinimeste kiire voolavus on idufirmadele tohutu kulu. „Kui võtad müügiinimese tööle, siis kõigepealt ta õpib. Kui ta hakkama ei saa ja sa pead ta välja vahetama, on see ettevõttele ligi 50 000eurone kulu. Ometi ei raatsita tihti panustada korralikku juhendamisse ja uute talentide motivatsioon raugeb kiiresti,“ selgitab pikaaegse kogemusega iduettevõtja.

Eestis kipub Laasi hinnangul lisaks protsesside puudumisele kummitama ka sündroom, mida ta nimetab „Schrödingeri tooteks“ – ehitatakse valmis küll suurepärane asi, kuid eeldatakse, et kliendid tulevad ja ostavad seda ise, ilma et keegi peaks reaalselt müügitööd tegema.