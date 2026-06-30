20 000 eurot haldavad tudengid Tallinna börsile ei kipu: USA aktsiatest on rohkem õppida

Enam kui 20 000 euro suurust portfelli haldav TalTechi Tudengifond otsib börsilt küpseid ja tugevaid ettevõtteid, kuid on seni vaadanud pigem Tallinna börsist kaugemale. Tagaplaanile on jäänud ka krüptoraha, mida fondi vedajate sõnul on keeruline klassikaliste investeerimisvõtetega analüüsida.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks eelistab TalTechi Tudengifond Tallinna börsi asemel USA aktsiaid ja mida seal õppimiseks rohkem leidub;

kuidas sünnivad fondis investeerimisotsused enam kui saja liikme vahel ning millise riski toob kaasa aeglane hääletusprotsess;