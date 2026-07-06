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Staarmuusikud on nõus Eestis esinemise nimel väikse honorariga

Peagi algaval Pärnu muusikafestivalil esinevad maailmatasemel tipptegijad, kes on valmis oma tavapärasest tasust kordades alla tulema.
Pärnu muusikalifestivali kunstilise juhi Paavo Järvi kutse peale kogunevad suvepealinnas maailmatasemel tuntud muusikud.
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