Staarmuusikud on nõus Eestis esinemise nimel väikse honorariga

Tööstuse, arhitektuuri ja ajaloo huvilistele tasub kindlasti soovitada EKA Galerii uut näitust, kus Ukraina kunstnik ja uurija Sonya Isupova vaatleb, kuidas Nõukogude hiiglaslikud hüdroelektrijaamad muutsid Lõuna-Ukraina maastikku ja inimeste mälu, leiab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.