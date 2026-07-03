Tagasi Äripäeva kultuurisoovitus: hüdroelektrijaamad, klassikaline muusika ja viimane võimalus näha Linnahallis gobelääni Tööstuse, arhitektuuri ja ajaloo huvilistele tasub kindlasti soovitada EKA Galerii uut näitust, kus Ukraina kunstnik ja uurija Sonya Isupova vaatleb, kuidas Nõukogude hiiglaslikud hüdroelektrijaamad muutsid Lõuna-Ukraina maastikku ja inimeste mälu, leiab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar. Hommikuprogramm Peatükid

Linda Eensaar jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis kultuurisoovitusi ja tõi esile Sonya Isupova näituse, mis põimib arhiivifilmid, uurimistöö ja kunsti ning paneb mõtlema, millise jälje jätavad suured taristuprojektid loodusele ja inimestele. Kui tavaliselt räägitakse tammidest insenertehnilisest vaatenurgast, siis siin on fookuses hoopis nende kultuuriline ja emotsionaalne pärand.

Sonya Isupova isikunäitus “Vesi, enamasti jõe kujul” • Avatud: 4. juulist 16. augustini (suletud 20. juulist 2. augustini) • Asukoht: EKA Galerii • Avamine: 3. juulil kell 18 • Sissepääs tasuta

Juuli tähendab ka Pärnu Muusikafestivali, mis toob suvepealinna taas maailma tipptasemel klassikalise muusika. Festivalil juhatavad orkestreid Paavo Järvi, Neeme Järvi ja Kristjan Järvi, kavas on mitme Eesti helilooja maailmaesiettekanded ning lavale astuvad nii rahvusvahelised staarid kui ka noored talendid. Ka neile, kes klassikalist muusikat igapäevaselt ei kuula, on see üks neid festivale, mis väärib vähemalt üht õhtut.

Pärnu Muusikafestival • Toimub: 8.–18. juulini • Kontserdid Pärnu Kontserdimajas, Eliisabeti kirikus ja Ammende villas • Eelkontserdid 6.–7. juulil Tallinnas ja Arvo Pärdi Keskuses • Festivalil osaleb üle 300 muusiku

Kui aga tahad näha midagi, mida enam kunagi samal kujul ei näe, siis kiirusta Tallinna Linnahalli. Juuli alguses on viimast korda võimalik näha Enn Põldroosi ligi 500ruutmeetrist gobelääni “Inimeste elu” täies hiilguses, enne kui see konserveerimiseks tükkhaaval maha võetakse.