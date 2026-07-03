Äripäeva kultuurisoovitus: hüdroelektrijaamad, klassikaline muusika ja viimane võimalus näha Linnahallis gobelääni
Tööstuse, arhitektuuri ja ajaloo huvilistele tasub kindlasti soovitada EKA Galerii uut näitust, kus Ukraina kunstnik ja uurija Sonya Isupova vaatleb, kuidas Nõukogude hiiglaslikud hüdroelektrijaamad muutsid Lõuna-Ukraina maastikku ja inimeste mälu, leiab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar.
Tallinna linnahallis saab veel viimaseid päevi vaadata Eesti suurimat tekstiilikunstiteost.
Foto: Tallinna linnavalitsus
Linda Eensaar jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis kultuurisoovitusi ja tõi esile Sonya Isupova näituse, mis põimib arhiivifilmid, uurimistöö ja kunsti ning paneb mõtlema, millise jälje jätavad suured taristuprojektid loodusele ja inimestele. Kui tavaliselt räägitakse tammidest insenertehnilisest vaatenurgast, siis siin on fookuses hoopis nende kultuuriline ja emotsionaalne pärand.
Sonya Isupova isikunäitus “Vesi, enamasti jõe kujul”
• Avatud: 4. juulist 16. augustini (suletud 20. juulist 2. augustini)
• Asukoht: EKA Galerii
• Avamine: 3. juulil kell 18
• Sissepääs tasuta
Juuli tähendab ka Pärnu Muusikafestivali, mis toob suvepealinna taas maailma tipptasemel klassikalise muusika. Festivalil juhatavad orkestreid Paavo Järvi, Neeme Järvi ja Kristjan Järvi, kavas on mitme Eesti helilooja maailmaesiettekanded ning lavale astuvad nii rahvusvahelised staarid kui ka noored talendid. Ka neile, kes klassikalist muusikat igapäevaselt ei kuula, on see üks neid festivale, mis väärib vähemalt üht õhtut.
Pärnu Muusikafestival
• Toimub: 8.–18. juulini
• Kontserdid Pärnu Kontserdimajas, Eliisabeti kirikus ja Ammende villas
• Eelkontserdid 6.–7. juulil Tallinnas ja Arvo Pärdi Keskuses
• Festivalil osaleb üle 300 muusiku
Kui aga tahad näha midagi, mida enam kunagi samal kujul ei näe, siis kiirusta Tallinna Linnahalli. Juuli alguses on viimast korda võimalik näha Enn Põldroosi ligi 500ruutmeetrist gobelääni “Inimeste elu” täies hiilguses, enne kui see konserveerimiseks tükkhaaval maha võetakse.
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Linnahall ja tema peidetud pärand: Enn Põldroosi gobelään “Inimeste elu”
• Viimased erituurid juuli esimestel nädalatel
• Alates 6. juulist algab gobelääni eemaldamine
• Tuur kestab 60 minutit
• Korraldaja: Eesti Arhitektuurikeskus
Ja lõpetuseks üks festival, mis ei keskendu haigusele, vaid elule. Onkofest on kogukonnasündmus kõigile, kelle elu on vähk ühel või teisel viisil puudutanud – patsientidele, lähedastele ja tervishoiutöötajatele. Programmis on kogemuslood, ekspertide nõuanded, liikumine, muusika ja lihtsalt võimalus kohtuda inimestega, kes mõistavad. See ei ole konverents ega tugigrupp, vaid nädalavahetus, mis tuletab meelde, et ka keeruliste kogemuste keskel võib elu tähistada.
Onkofest
• Mõeldud vähipatsientidele, lähedastele ja spetsialistidele
• Kavas loengud, arutelud, nõustamised ja liikumistegevused
• Saadaval on festivalipassid ja majutus
Boonussoovitus Tartu inimestele: kui oled kunagi tudengina aega veetnud legendaarses Zavoodis, siis tasub sel nädalavahetusel sammud seada Lokaal Pirogovisse. Kaheks õhtuks äratatakse Zavoodi vaim ellu. Vähemalt korraks saab kontrollida, kas tudengiaeg oli päriselt nii lõbus, nagu mälestused paistavad. Kuigi tõenäoliselt ei tekitata Pirogovi lokaali kaheks õhtuks zavoodilikku kleepuvat põrandat ning laudu täis ei sodita, aga noh, mõte loeb.