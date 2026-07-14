Tagasi Jaapani saunabuum veab Thermory järgmist kasvu. “Nad leidsid meid ise” Termopuidu tootja Thermory võttis fookuse Jaapani turule, kuna lõi käed sealse koostööpartneriga Metos, kes leidis Eesti ettevõtte ise üles. Hommikuprogramm Peatükid

Jaapanis koguvad populaarsust saunad ja wellness’i-sektor, mis aitab ka Thermory kasvule kaasa, rääkis ettevõtte müügi- ja turundusdirektor Katrin Reinaste-Parve . “Nemad leidsid meid ise,” ütles ta Metose, aga ka Bergmani kohta, kes on samuti Thermory koostööpartner Jaapanis.

Reinaste-Parve sõnul on Jaapan Thermory jaoks kõigest üks ligi 70 globaalsest turust, kuid värskete koostööpartneritega on Jaapanil nüüd uus arengufookus. Väga kiiret kasvu Thermory Jaapanilt ei oota, sest see on aeglane ja kannatlikkust õpetav turg. Thermory müügiplaanide järgi võiks Jaapan jõuda aga ettevõtte kümne kõige suurema turu hulka.

Reinaste-Parve rääkis veel intervjuus, kuhu küündivad ärilised ambitsioonid, mida kujutab endast tõusva päikese maa saunakultuur ning mis on Jaapani turule sisenemisel ettevõtete jaoks keeruline.