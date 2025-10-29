Tagasi 29.10.25, 12:00 Spetsialist kiidab Pärnu linnapea roteerumise heaks: ettevõtetes on see igapäevane Pärnu uus võimuliit otsustas linnapea ametikoha roteeruvaks muuta. Mitmes suurfirmas roteeruva juhina töötanud Pare juhatuse esimees ja Thermory grupi personalijuht Katri Jürine kiidab otsust ja usub, et koalitsioonileppe järgimine aitab võimuliitu ka erinevate linnapeadega õigel teel hoida.

Pärnu koalitsioonileppe sõlmimine. Pärnus saab linnapeaks Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle 2026. aastal vahetab välja EKRE esindaja.

Foto: Kristi Raidla/ERR/Scanpix

“Volikogul on kindlasti rohkem tegemist ja silma peal hoida, kuidas asjad ellu viiakse ja kas liigutakse õiges suunas,” arutles Jürine Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kui ühel saab ametiaeg läbi, tuleb uus ja ma ei usu, et ta nüüd võtab kohe totaalselt uue suuna, sest ikkagi koalitsioon on ju kokku leppinud, mida nad tahavad saavutada, mida tuleb teha.”

Intervjuus kirjeldas Jürine, mida kasulikku juhtide roteerumine ettevõttele või organisatsioonile toob, kuid tõi esile ka riske, mis juhi vahetusega kaasnevad. Samuti kirjeldas ta olukordi, kus juhtide roteerimist kasutada tasub.

Küsis Aivar Hundimägi.

Artikkel jätkub pärast reklaami