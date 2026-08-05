Logistika valest otsast digitaliseerimine võib kaasa tuua kaose

Üks sagedasemaid vigu on lahenduse valimine enne seda, kui ettevõte on kaardistanud oma tegeliku vajaduse. Näiteks võib ettevõte otsustada võtta kasutusele laorobotid, RFID-tehnoloogia või uue laohaldustarkvara, kuid samal ajal pole selge, millist probleemi investeeringuga üldse lahendatakse.

Ekspertide sõnul peaks esimene samm olema protsesside eelanalüüs. Ettevõttel tuleb välja selgitada, kuidas kaup ja info praegu liiguvad, kus tekivad viivitused ja vead ning millised tegevused nõuavad kõige rohkem käsitööd. Alles seejärel saab hinnata, kas probleem vajab uut tarkvara, süsteemide liidestamist, automatiseerimist või hoopis töökorralduse muutmist.

Arutelus kõlas hoiatus, et korrastamata protsessi digitaliseerimine ei lahenda probleemi. Vastupidi – ettevõte võib saada tulemuseks automatiseeritud kaose, kus vead ja kulud tekivad senisest kiiremini.

Eksperdid soovitasid alustada väikeste pilootprojektidega. Näiteks võib robotiseerimist esmalt katsetada ühes laoosas või ühe kindla tooterühmaga. See võimaldab hinnata tegelikku kasu, tuvastada tehnilised probleemid ja koguda kogemust enne suurema investeeringu tegemist.