Rohealade nappus paisutab riigi kulusid

Suvine linnakuumus ei kukuta kokku sildasid ega kanna minema katuseid, kuid aeglustab majandust ja maksab elusid. Ning probleem ei lahene, kui me jahutame ruume nii, et kütame kuumasaared veelgi kuumemaks, kirjutab energiaettevõtte Gren Eesti äride juht Margo Külaots.
Andmekeskuste rajamise buumi ära kasutamine võiks tuua Eestisse sadu miljoneid eurosid välisinvesteeringuid, luua uusi elektritootmisvõimsusi ning sadu töökohti. Selle ära kasutamiseks on meil umbes kolmeaastane aken, mille jooksul on võimalik neid keskuseid siia meelitada, selgitab saates Sunly energia- ja andmekeskuste arendusjuht Kaarel Aus.