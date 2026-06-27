Margo Külaots: linnad vajavad jahutamist, aga sedagi tuleb õigesti teha

Suvine linnakuumus ei kukuta kokku sildasid ega kanna minema katuseid, kuid aeglustab majandust ja maksab elusid. Ning probleem ei lahene, kui me jahutame ruume nii, et kütame kuumasaared veelgi kuumemaks, kirjutab energiaettevõtte Gren Eesti äride juht Margo Külaots.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kui suure hinnaga maksavad kuumalained inimeste tervisele, töövõimele ja majandusele ka Eestis;

miks Margo Külaotsa hinnangul ei lahenda tavaline konditsioneer linnade kuumaprobleemi, vaid võib seda hoopis süvendada;