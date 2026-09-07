Ostukohareklaam peab müüma, mitte muutuma taustamüraks

Retail media ehk ostukohareklaam viib reklaami ostuhetkele lähemale ehk keskkonda, kus tarbija on juba valmis valikut tegema. Millised lahendused seal päriselt töötavad: kas digiekraan, e‑poe nähtavus, pop‑up või hoopis siseraadio? Ja kuidas jõuda tarbijani nii, et reklaam toetaks ostuotsust, mitte ei jääks lihtsalt taustamüraks?