Ostukohareklaam peab müüma, mitte muutuma taustamüraks

Saates jagavad Rimi Baltic Foodi brändi- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro
ning Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse juht Tiia Nõmm
kogemusi ja näiteid jaekeskkonnas hästi töötavatest lahendustest. Juttu tuleb sellest, kuidas valida ostukohas töötavat formaati, millal võib reklaamihulk hakata ostukogemust kahjustama ning kuidas hinnata eri kanalite tasuvust.
Mediabroker
i tegevjuht Kadri Konstantinov
räägib, miks retail media
tulevik sõltub üha enam mõõtmisest. Kuidas teada saada, kas reklaami märgati, kas see mõjutas ostukäitumist ja kas kampaania tõi ka müügitulemuse? Saates otsitakse praktilisi viise, kuidas muuta need andmed turundaja jaoks kasulikeks otsusteks.
Saadet juhib Keit Alev.