Tagasi Asekantsler üleriigilisest planeeringust: neljarajalised maanteed pannakse õigetesse koridoridesse Eesti maanteevõrgustiku arendamisel tuleb üles leida õiged kohad, kuhu saab ehitada neljarajalised teed, ütles Eesti üleriigilisest planeeringust aastani 2050 rääkides majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ivan Sergejev.

“Pole mõtet minna teistele valdkondadele ette kirjutama midagi, mida nad tegema ei hakka,” ütles Ivan Sergejev

Visioonidokumenti kommenteerides märkis Sergejev, et neljarajaliste maanteede loomise ettepaneku peaks esitama kliimaministeerium, kes määrab, millisesse koridori tuleks vastavad “jupid” ehitada.

Samas rõhutas asekantsler, et visioonidokument on alles koostamisel ning peaks saama lõpliku kinnituse käesoleva aasta sügisel pärast avaliku väljapaneku ja ettepanekute perioodi, tasakaalustades erinevaid huve.