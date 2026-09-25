Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev raha
Kõrge inflatsiooni ja kerkivate intressimäärade tingimustes pole mõistlik hoida ootel seisvat raha tavalisel arvelduskontol. Madala riskiga alternatiive selle raha kasvatamiseks tutvustas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch.
Tehnoloogiaalase palgatöö ja oma turundusagentuuri kõrvalt viiekohalist portfelli kasvatav 19aastane Jaanek Sildam usub, et investeerimist ja enda oskuste kasvatamist tuleb alustada võimalikult varakult.
Eesti sai viimase ükssarviku ehk miljardi euro suuruse väärtusega idufirma aastaid tagasi ning eestlased on ettevõtete kasvatamisega jäänud loorberitele puhkama, tõdes iduettevõtja ja investor, Asutajate Seltsi president Triin Hertmann.
Ka professionaalselt juhitud portfellides kasutatakse indeksfonde, mida iga investor saaks ise osta. Kuigi portfellide haldustasud ulatuvad paari tuhande euroni aastas, rõhutavad haldurid, et nende töö ei piirdu üksnes fondide valikuga.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.