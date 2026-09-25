Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa

Loe raadioeetris olnud intervjuud

LHV asutaja Rain Lõhmus tahab ettevõtet ümber pöörata, käib firmas nõudlikult ringi, aga ei saa enda sõnul oma küsimustele piisavalt selgeid vastuseid. Ettevõttest on lahkunud hulk juhte ning Lõhmus ei imesta, kui paari aastaga vahetuvad pooled töötajad.