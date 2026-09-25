Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa

LHV asutaja Rain Lõhmus tahab ettevõtet ümber pöörata, käib firmas nõudlikult ringi, aga ei saa enda sõnul oma küsimustele piisavalt selgeid vastuseid. Ettevõttest on lahkunud hulk juhte ning Lõhmus ei imesta, kui paari aastaga vahetuvad pooled töötajad.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.