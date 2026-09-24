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Alamäe: börsile pole mõtet minna, kui pole 100 miljonit kasumit

Nortal tahab AI-võidujooksus püsida esimeses vagunis, kuigi asutaja ja juhi Priit Alamäe hinnangul pole veel selge, kui suure tootlikkuse tehisintellekt lõpuks ettevõtetele annab. Nortal panustab kiire järgija strateegiale ning tahab viia suure osa klienditööst AI toel tehtavaks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab Priit Alamäe Nortali jaoks realistlikuks püsida AI-rongi esimeses vagunis, kuid mitte veduris;
  • kuidas kommenteeris Alamäe AI-mulli, Nortali börsiplaani ja millistele turgudele ettevõte järgmisena panustab.
„Mina arvan, et me oleme väikselt mullis. Küsimus on, millal see mull välja läheb,” ütles Nortali jut Priit Alamäe Äriplaan 2027 konverentsil.
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