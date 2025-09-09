Tagasi 09.09.25, 16:00 Viljasaak jäi ootustele alla, ka hinnad langevad Kevadel oodati rekordsaaki, kuid sügisel tuli põllumeestel pettuda – tänavune saagikus jäi alla prognooside ning hinnadki on mullusest ligi veerandi võrra madalamad.

Septembrikuine “Kasvupinnase” saade keskendub viljaärile ja -saagile.

Foto: Erik

„Kevadel nägid põllud väga ilusad välja ja oodati rekordsaaki, aga koristuse ajal sai selgeks, et olukord on oodatust oluliselt kehvem. See on põllumeestele olnud suur pettumus,“ ütles põllumeeste ühistu KEVILI viljaäri müügijuht Janno Toomet.

Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel lisas: „Kui võrdleme eelmise aastaga, siis põllumeest, kes ei ole oma vilja ette müünud, mõjutab tänane seis väga valusalt – hinnatasemed on mullusest umbes 25% madalamad.“

Lõuna-Eesti põldusid räsisid vihm ja liigne niiskus, samal ajal kui Põhja- ja Lääne-Eestis oli ilm teraviljakasvatust soosiv ja saadi paremaid tulemusi. Lisaks mõjutavad vilja kvaliteeti madalad mahukaalud, mis võivad muuta toidunisu söödanisuks.

Septembrikuu “Kasvupinnase” saade keskendubki viljaärile – arutatakse, millised ilmastikunähtused kujundasid tänavuse vilja-aasta, kuidas saagikus ja kvaliteet piirkonniti erinesid ning miks globaalsed turud hindu alla suruvad.

Samuti räägitakse, kuidas mõjutavad põllumeeste müügistrateegiat ladustamisvõimekus ja teadmatus tulevaste kokkuostuhindade suhtes, millist rolli mängivad ühistud ning kas noorem põllumeeste põlvkond müüb saaki teistmoodi kui vanemad.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.