Tagasi Koolitajad jagavad oma kutsetunnistusega saadud võite Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine võib esmapilgul tunduda lihtsalt professionaalse pädevuse tõendamisena, selle tee läbikäinud ütlevad aga, et see tähendab neile palju enamat.

Nende kogemuste põhjal ei piirdu kutse taotlemine üksnes pädevuse tõendamisega, vaid pakub lisaks võimalust oma senist kogemust koolitajana mõtestada, süsteemsemalt sõnastada ning teadlikumalt oma professionaalset identiteeti kujundada.

Räägime ka kutseeksamist, kutsestandardist ja kogu süsteemi toimimisest. Külalised jagavad ausalt, mis oli protsessi juures keeruline, mis toetas õppimist ning kuidas kujunes nende hinnang kogu kogemusele. Juttu tuleb nii eneseanalüüsist, tõendusmaterjalide kogumisest, erialase terminoloogia omandamisest kui ka sellest, kuidas praktiline kogemus seostub andragoogiliste põhimõtete ja teaduspõhisema lähenemisega.