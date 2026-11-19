“Mõned tööandjad eeldavad, et kui töötaja on näiteks noorem naisterahvas, siis on kergem töösuhe mittekorrektselt lõpetada, sest tema ju kindlasti vaidlema ei lähe. Tavaliselt teavad noored aga oma õigusi väga hästi ja siis istub see tööandja töövaidluskomisjonis ning tal ei olegi midagi head öelda.“

Töövaidluskomisjoni otsuse kohtus vaidlustamist tasub Lumiste hinnangul kaaluda juhul, kui lahend tundub selgelt ebaõiglane ja tööandjal on oma seisukoha kinnitamiseks tõendid. Näiteks olukorras, kus töötaja on toime pannud varguse, kuid komisjon ei pea seda tõendatuks ning mõistab talle lisaks välja hüvitise.

Kohtusse pöördumine võib olla põhjendatud ka siis, kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles ja on selgelt näha, et eesmärk on tööandjalt raha välja pumbata. “Ma tahan saada kolme kuu hüvitist, sest sa ei teinud seda, teist ja kolmandat. Siis tasub minna vaidlema,“ nendib Lumiste.

“Teabevara tunnis“ tuli jutuks, kuidas töösuhet korrektselt lõpetada, kuidas toimida töötaja erakorralise ülesütlemise avalduse saamisel ning kuidas valmistuda töövaidluskomisjoni istungiks.

Saadet juhtis Äripäeva teabevara toimetaja Maria Made Laas.