Punane reede USA börsidel: Nasdaq kustutas kogu tänavuse tõusu
USA aktsiaturud said reedel tugeva löögi, kui tehnoloogiaaktsiate müügilaine viis Nasdaqi liitindeksi ligi 5,3% langusesse, kustutades kogu tänavuse tõusu. Ka teised USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid päeva sügavas miinuses.
Kiibitootja Nvidia aktsia on reedel kukkunud ligikaudu 12%, liikudes halvima kauplemispäeva suunas alates 2025. aasta jaanuaris toimunud DeepSeeki põhjustatud müügilainest. See omakorda vedas kõvasti allapoole USA suurindekseid.
Anthropicu börsidebüüt tõi kaasa Eesti investorite erakordse ostuhuvi. Swedbanki, LHV ja Lightyeari klientide seas tõusis aktsia neljapäeval kõige populaarsemate väärtpaberite hulka, kuid paljud investorid ei olnud valmis börsil kujunenud hinda maksma.
End 13 aastat oodata lasknud videomäng Grand Theft Auto VI purustab rekordeid ja teenis ainuüksi päevaga 2,1 miljardit eurot. Publik võttis mängu avasüli vastu. “Ulme, mis tehtud on,” ütles GTA fänn Tõnu.
Anthropic aktsia langes teise börsipäeva alguses üle 8%, süvendades investorite kartusi tehisintellektisektori väljavaadete pärast. Langusega läksid kaasa ka USA peamised aktsiaindeksid Nasdaq ja S&P 500.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.