USA kolmapäevased inflatsiooni- ja majanduskasvunäitajad võivad anda aktsiaturgudele suuna enne Fedi detsembrikuist intressiotsust. Nädala alguses jälgivad investorid Delli tulemusi, nädala lõpus aga mõjutab kauplemist USA tänupüha, mistõttu on Wall Street neljapäeval suletud ja reedel avatud lühendatult.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised kolm ülejäänud sündmust võivad lisaks USA inflatsioonile ja Delli tulemustele sel nädalal turge enim raputada;

kuidas võivad euroala PMI, Fedi Beige Book ja tänupühanädala lühem kauplemine mõjutada Eesti investorite otsuseid.