Eksperdid annavad nõu, kuidas valmistuda ebastabiilseks maailmaks

Saate esimeses osas annab Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognooside allosakonna juhataja Rasmus Kattai
ülevaate Eesti majanduse olukorrast ja väljavaadetest. Juttu tuleb sellest, mida näitavad erinevad SKP mõõdikud, kuidas on muutunud inimeste ostujõud, miks võib Leedu ja Eesti võrdlemine anda vastukäivaid tulemusi ning millest sõltub Eesti majanduskasv lähiaastatel. Samuti puudutatakse investeeringute tõhusust, riigirahanduse väljakutseid ja ebakindluse mõju ettevõtete otsustele.
Saate teises osas arutletakse selle üle, millisteks tulevikustsenaariumideks peaksid ettevõtted ja finantsjuhid valmistuma. Vestlusringi juhib Invego
finantsjuht Tõnis Teinemaa
ning oma vaateid jagavad Ukraina-Eesti kaitsetehnoloogiaettevõtte Farsight Vision strateegiliste partnerlussuhete juht ja endine Eesti õhuväe ülem Jaak Tarien
, maailma ühe suurema kindlustusmaakleri Howden Eesti partner Mart Mere
ning INVL Family Office’i investeerimisstrateeg Rait Kondor
.
Kõne alla tulevad geopoliitilised pinged, investeerimisotsuste tegemine määramatus keskkonnas, küber- ja kindlustusriskid, Eesti konkurentsieelised, demograafilised väljakutsed ning see, kuidas hoida pikaajalist vaadet ajal, mil järgmise kriisi saabumist on võimatu ennustada.
Saatejuht on Paavo Siimann.