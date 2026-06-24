Tagasi Eksperdid annavad nõu, kuidas valmistuda ebastabiilseks maailmaks Kuidas teha geopoliitiliste pingete taustal investeerimisotsuseid ja millised tulevikustsenaariumid tasub läbi mängida, jagasid lähemalt selle valdkonda asjatundjad.

Seekordne Äripäeva raadio saade “Finantsuudised fookuses” viib kuulajad Pärnu finantskonverentsile, kus kõlasid kaks sisukat arutelu Eesti majanduse hetkeseisust ja tulevikust.

Ühes vestluses otsitakse vastust küsimusele, kas Leedu on Eestist tõepoolest möödunud või sõltub järeldus valitud mõõdikust.

Teises arutelus vaadatakse otsa maailmale, kus geopoliitiline ebakindlus on saanud uueks normaalsuseks, ning arutletakse, milliseid otsuseid peavad juhid ja finantsjuhid sellises keskkonnas tegema.