Kuidas summutada kontoris müra?

Kõik me oleme rohkemal või vähemal määral kas koolis või tööl kogenud, kuidas häiriv müra segab keskendumist ja tekitab tööstressi, halvimal juhul migreeni ja kuulmiskahjustusi. Ebameeldivaid helisid saab aga mahendada akustiliste toodetega, mille valik on lõpmata lai.

Eriti vahva on see, et akustilised müra summutavad paneelid saab integreerida vajalike mööbliesemete külge (näiteks nagu laevalgustid, põrandakatted), mis muudavad ruumikasutuse veelgi nutikamaks. Akustilisi tooteid võib kasutada ka sisekujunduselemendina, et tuua ruumi juurde värvi, loomingulisust ja rõõmsameelsust.

Isku mööblisalongi kontori- ja koolimööbli osakonnast leiab mitmesuguseid praktilisi ja mitmefunktsioonilisi akustilisi lahendusi, mis summutavad tööl, kodus ja avalikus ruumis ebameeldivat müra.

Millest alustada?

Isku Baltics OÜ müügispetsialisti Annika Kanguri sõnul tuleb kõigepealt välja selgitada, mis otstarbel ruumi kasutatakse ja alles siis hakata valima sobivaid akustikatooteid. „Näiteks koolis on tähtis, et lapsed raskusteta kuuleks, mida õpetaja klassiruumis räägib, nii et ei tekiks kaja,“ räägib Kangur, lisades, et siis on vaja müra summutavaid akustilisi elemente.

Mõistlik on hakata akustilistele lahendustele mõtlema juba ruumi sisekujunduse käigus, sest hiljem on müraprobleeeme lahendada kulukam, jätkab Kangur. Kuid lihtne reegel on, et mida rohkem otsest heli ruumis esineb, seda kõrgema helineelavusega peab akustiline lahendus olema.

Mida valida?

Akustiliste toodete valik on lai ja mitmekesine. Heli mahendamiseks võib kasutada näiteks seina-, laua- ja ripp-paneele ning spetsiaalseid vaipkatteid. Erinevad paneelid on möödapääsmatu lahendus, kui kontor ongi üks suur betoonist aatrium, kus iga hingetõmmegi vastu kajab. Täpse paneelide arvu ja nende kombineerimisega ruumis tegelevad sisearhitektid.

Isku tootevalikust leiab ka ratastel akustilised vaheseinad, mida saab lihtsasti ühest kohast teise liigutada ja millel on peale müra summutuse muidki funktsioone. Näiteks saab neid vaheseinu kasutada teadetetahvlina ja eraldada töökohti üksteisest.

Kui eesmärk on täielik mürasummutus, on parim valik kinnised akustilised kabiinid, kuid tootevalikust leiab ka usteta kabiine. Framery akustiliste kabiinide kohta saab lugeda siit.

Isku müra summutavad vildist lambid on kaval lahendus panna vajalikud mööbliesemed märkamatult enda heaks tööle.

Praktilise kasutusalaga Mukula-istumispadjad toovad lastetuppa rõõmu ja värvi. Foto: Isku

Kui mänguaeg saab läbi, saab Mukula-istumispadjad kinnitada seinale. Foto: Isku

Mukula-istumispadjad kinnituvad seinale magnetiga. Foto: Isku

Akustiliste elementidega saab ruumi tuua ka ilu ja rõõmsameelsust. Näiteks värviliste akustiliste pilvekestega laes ja dekoratiivpatjadega seintel saab lastetoad ja -nurgad muuta hubaseks ja pehmeks. Praktilise kasutusalaga magnetkinnitusega Mukula-istumispadjad, mida saab kinnitada ka seinale, on fantaasiarohked ja pilkupüüdvad ning neid saab tellida erineva värvi, suuruse ja kujuga.

Kuna müra summutab igasugune tekstiil ruumis, võib olenevalt ruumist piisata müra summutamiseks ka diivanitest ja tugitoolidest, millel on ekstrakõrged seljatoed ja küljed. Kõik sõltub sellest, millist vaikuse tsooni soovitakse luua.

Isku Kaari tootesarja mooduleid saab kombineerida mitmeteks erinevateks istmerühmadeks, mis sobivad iseäranis hästi just koolide fuajeedesse ja rühmatööruumidesse. Foto: Isku

Kaari diivanite abil saab luua ka rahulikke suletud rühmi või pikemaid jätkuvaid vorme, kombineerides sirgeid ja kaarduvaid elemente. Foto: Isku

Isku Kaari tootesarja modernsed ja kohandatavad mooduldiivanid on elegantse kujundusega ja neid saab kasutada avatud plaaniga kontorites intiimsete töö- ja vestlusruumide loomiseks. Mooduleid saab kombineerida mitmeteks erinevateks istmerühmadeks, mis sobivad hästi näiteks koolide fuajeedesse või rühmatööruumidesse.

Kaari diivanite abil saab luua ka rahulikke suletud rühmi või pikemaid jätkuvaid vorme, kombineerides sirgeid ja kaarduvaid elemente. Saadaval olevate kaarduvate elementide seas on sissepoole ja väljapoole kaarduvad osad, samuti seljatoed ja vahesirmid.

Inkoo Pro High diivani ekstrakõrge seljatugi ja küljed tagavad varju ja privaatsuse ooteruumides, fuajeedes ja töökohal. Foto: Isku

Inkoo Pro High sobib suurepäraselt ka haigla ooteruumidesse ja fuajeedesse. Foto: Isku

Inkoo Pro High täiendab Ilari Jääskeläineni poolt disainitud Inkoo Pro diivanite perekonda. Inkoo Pro High diivani ekstrakõrge seljatugi ja küljed tagavad varju ja privaatsuse ooteruumides, fuajeedes ja töökohal. Lisaks sellele saab kaht diivanit kombineerida Inkoo Pro High ühendus-vaheseinaga ning luua seeläbi varjatud ja akustiliselt meeldiva paiga kiireteks koosolekuteks või rahuliku keskkonna telefonikõnede tegemiseks. Inkoo Pro High sobib suurepäraselt ka haigla ooteruumidesse ja fuajeedesse.

