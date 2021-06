Disainmõtlemine ja projektijuhtimine – eduka juhtimise alustalad

Priit Värv. Ettevõtluse ja projektijuhtimise 2. kursuse sessioonõppe üliõpilane, ettevõtja C.T. Grupp OÜs Foto: Mailiis Ollino

Viimase peaaegu poolteise aasta vältel on koroonapandeemia dikteerinud ettevõtete tegevusi pea igas valdkonnas. Selgeks on saanud tõsiasi, et need ettevõtted, mis ei suuda areneda ja ärimudelit paindlikult kohandada, kaovad konkurentsivõitluses turult. Aga kuidas selles võitluses siis peale jääda?

Tark ettevõtja

Ettevõtjaks olemine on teekond, mis nõuab pidevat arengut. Konkurendi ärimudelit kopeerida oskab igaüks, ent Eesti vajab rohkem tarku ettevõtjaid, kes suudavad luua kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. See aga omakorda nõuab oskust viia läbi kliendiuuringuid ja kasutada õigeid analüüsimeetodeid. Teatud arendusmetoodikad eeldavad mitmete valdkondade teadmiste ülest koostööd – esile on kerkinud disainmõtlemine ja teenusedisain, mis kombineerivad teadmisi ja tööriistu disaini, majanduse, infotehnoloogia, antropoloogia ja teistestki distsipliinidest. Maailm muutub üha enam projektipõhisemaks - projektijuhtimisele omane mõtteviis ja metoodika leiab rakendust väga erinevatel elualadel ja väljaspool ettevõtlustki.

Priit Värv , Ettevõtluse ja projektijuhtimise 2. kursuse sessioonõppe üliõpilane, ettevõtja C.T. Grupp OÜs Enne Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse õppima asumist olin töötanud ettevõtjana üle 15 aasta. Ühel hetkel jõudsin aga punkti, kus tundsin, et tahan oma teadmisi ettevõtluse vallas täiendada ja oma maailma seeläbi avardada. Töö ja pereelu kõrvalt oli sessioonõpe minu jaoks ainus võimalus ning ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava sobis minu jaoks nii sisult kui vormilt ideaalselt. Kahe ülikooliaastaga olen oma olemasolevaid teadmisi kinnistanud, ent hoolimata oma pikaajalisest töökogemusest ettevõtjana väga palju ka juurde õppinud. Lihtsalt selle pärast, et „linnukest“ kirja saada, ei ole mõtet seda teekonda ette võtta. Soov õppida peab tulema inimese enda seest. Kui ettevõtlus ja projektijuhtimine on miski, mis kõnetab, siis Pärnu kolledži kvaliteedis kahtlema ei pea.

Teadmised ülikoolist

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs ei ole üksnes teadlaste pärusmaa, vaid need on väga tõhusad meetodid, kuidas analüüsida turgu, klienti või majanduskeskkonda tervikuna. Just oskus mõista ühiskonna ja majanduse toimimise seaduspärasusi ning suutlikkus teadlikult ja ettenägelikult kasutada erinevaid meetodeid oma ettevõtte arendamiseks, on miski, mida ainuüksi töö ei õpeta. Need on teadmised, mida saab anda ülikool.

Bakalaureusekraad ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekaval

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on nelja-aastase sessioonõppe vormis võimalik omandada bakalaureusekraad ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekaval. See tähendab, et maailma parimate ülikoolide 1,2% hulka arvatud Tartu Ülikooli haridus on kättesaadav töötamise kõrvalt. Sealjuures ei ole Pärnu kolledži bakalaureusekraad üksnes ettevalmistus magistrikraadi omandamiseks, vaid sel on väga tugev suund auditooriumis omandatud teoreetiliste teadmiste ja oskuste rakendamiseks pärisellu. Nelja aasta jooksul õpitakse oskuslikult koostama ja läbi viima ettevõtlusega seotud uuringuid, analüüse, plaane ja projekte.

Lisaks ettevõtlusega seotud oskustele ja teadmistele annab õppekava laia ettevalmistuse ka projektipõhise mõtteviisi kujundamiseks. Projektijuhtimine on kui tööriist erinevate tööde planeerimiseks, elluviimiseks ja arendamiseks, sõltumata valdkonnast.

Avalduste vastuvõtt “Ettevõtluse ja projektijuhtimise” õppekavale 17.–30.06.2021 Vaata täpsemalt: www.pc.ut.ee

Magistrikraad teenuste disaini ja juhtimise õppekaval

Melissa Mänd. Teenuste disaini ja juhtimise magistriõppekava vilistlane, personaaltreener ja tervislike eluviiside nõustaja Foto: Mailiis Ollino

Konkurentsivõimelisena tegutsemiseks tuleb teadlikult ja pidevalt tegeleda toodete ning teenuste disainimisega. Pandeemiast põhjustatud kriis on seda vajadust veelgi võimendanud. Jätkusuutlikud on üldjuhul need organisatsioonid, mis suudavad oskuslikult analüüsida oma sihtgrupi varjatud valukohti ning pakkuda innovatiivseid ja sihtrühma kõnetava väärtuspakkumisega tooteid ning teenuseid. Selleks, et seda edukalt teha, on oluline tunda disainmõtlemise metoodikat ja osata seda kombineerida majandusliku mõtteviisiga. Sisuliselt tähendab kaasaegne ärijuhtimine ja ettevõtlus vajadust juhtida edukalt toote või teenuse arendusprojekte ning kaasata sellesse protsessi erinevaid osapooli. Harvad ei ole juhud, kus kliendiuuringu läbiviimist alustades soovitakse arendada olemasolevaid või luua uusi tooteid ja teenuseid, ent jõutakse tõdemuseni, et muuta oleks vaja kogu ärimudelit.

Melissa Mänd , Teenuste disaini ja juhtimise magistriõppekava vilistlane, personaaltreener ja tervislike eluviiside nõustaja 2016. aastal pärast mõne aasta pikkust töötamist õpitud erialal, tundsin et tahan end tööalaselt veelgi täiendada. Lisaks sellele motiveeris mind tegutsema soov karjääriredelil tõusta, mis aga eeldas häid juhtimisoskusi. Teenuste disaini ja juhtimise õppekava, mis toona ei olnud veel nii tuntud kui täna, tundus eriliselt innovaatiline ja uudne. Tõeline tulevikuteema. Veel tänagi kasutan oma personaaltreeneri ja tervisliku eluviisi nõustaja töös magistriõppe käigus omandatud klienditeekonna kaardistamise ja väärtuspakkumise loomise meetodeid. Ahjaa, selle ametikõrgenduse, mis mind edasi õppima ajendas, ma ka sain!

Teenusedisaineri mõtteviis

Ärijuhtimise magistrikraadiga teenusedisaini põhimõtteid valdav ettevõtja, juht või spetsialist kasutab oma töös nii majanduse, IT, disaini, psühholoogia kui ka antropoloogia alaseid teadmisi. Ta oskab püstitada disainiprojektideks lähteülesandeid, juhtida teenuse arendamise projekti, viia läbi kliendiuuringuid, genereerida ideid ning testida uute teenuste ja ärimudelite lahendusi. Erasektoris tegutsev teenusedisainer teab, mis on see liikuma panev jõud, mis innustab inimesi toodet või teenust tarbima. Avalikus või mittetulundussektoris tegutsev teenusedisainer oskab aga olemasolevaid teenuseid arendada efektiivsemaks ja seeläbi optimeerida teenuse pakkumisega seonduvaid kulusid.

Teenuste disaini ja juhtimise magistriõppekavale on ennast täiendama oodatud juhid ja spetsialistid nii era- kui avalikust sektorist, kelle otsesteks tööülesanneteks on vastutada teenuste arendamise, kvaliteedi ja juhtimise eest osakonnas või terves organisatsioonis.

Avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži magistriõppekavale “Teenuste disain ja juhtimine”: 01.02.–30.06.2021 Vaata täpsemalt: www.pc.ut.ee/teenuste-disain

Investeering haridusse

Praegune aeg on väljakutsete rohke igale ettevõtjale, ent ajal, mil ebakindlust ja määramatust on niivõrd palju, on just teadmised need, mida meilt ei saa keegi ära võtta. Investeerimine haridusse on miski, mis aitab luua kindlust tuleviku suhtes. Ka uuringud kinnitavad, et just ülikooliharidus on parim investeering. Näiteks kui aktsiaturgude inflatsiooniga kohandatud tootlus jääb 7% juurde ja kinnisvara 1% juurde, siis ülikoolihariduse tasuvust võiks hinnata 15% lähedale1. Veel enam, õpinguga seotud kulude ja saamata jäänud tulude analüüs näitab, et õpingutele tehtud kulud teenib ülikooli lõpetaja tagasi juba umbes viie aastaga.2

Targad kontaktid

Lisaks omandatud teadmistele on üks oluline osa ülikoolihariduse omandamisel ka loodud kontaktid. Ülikool on tarkade ja edumeelsete inimeste kohtumispaik. Nii ettevõtluse ja projektijuhtimise kui ka teenuste disaini ja juhtimise õppekavas on märkimisväärne osa seotud grupitöödega, kus luuakse teinekord lausa elukestvaid kontakte ja põhjapanevaid karjääri- ning koostöövõimalusi tulevikuks. Teinekord on just õigel hetkel õiges kohas ja õigete inimeste seas viibimine see, mis annab uue hoo sinu tööalasele edule. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on kahtlemata väärtuslike kontaktide loomise paik.

Vaata lisaks:

https://majandus.postimees.ee/483388/uuring-parim-investeering-on-ulikooliharidus

https://www.aripaev.ee/uudised/2014/08/29/korgharidus-tasub-ara-viie-aastaga?