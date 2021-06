Tallinna Majanduskool – parim valik tasuta täiendõppeks!

115-aastase ajalooga Tallinna Majanduskoolis saab alustada õpinguid 16 kutsehariduse erialal ja 3 pikemal täienduskoolituse kursusel.

Foto: Andrei Ozdoba

Kutsehariduse erialadele toimub sisseastumine infosüsteemi SAIS kaudu 21. juunist-18. juulini 2021. Samuti saab end registreerida täienduskoolituse kursustele.

„Tallinna Majanduskooli õppija on reeglina 30ndates töötav pereinimene, kes on oma eluteel juba mitmendal ringil haridust omandamas, sest soovib end pidevalt täiendada ning on seetõttu teinud kiirema karjäärimuutuse eesmärgil valiku majanduskooli kasuks. Aga loomulikult on õppijate hulgas ka otse gümnaasiumipingist tulijaid, keda huvitavad näiteks ettevõtlusega seotud valdkonnad. Oleme riigikool ja kõik meie õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme erialad,” tutvustab kooli arendustalituse juht Karita Leppsoo.

Õpe toimub sessioon- või õhtuõppes ning on kõigile tasuta. Kooli eesmärgiks on valmistada ette tööturul nõutud spetsialiste ja luua võimalusi elukestvaks õppeks. Enamus majanduskooli õppekavadest on kaheaastased esmaõppekavad, mille puhul õppimaasumiseks piisab keskharidusest ning selgelt sõnastatud õpimotivatsioonist. Üheaastase kutseõppe jätkuõppekavade puhul on vajalikud eelnevad töökogemused või valdkondlikud eelteadmised.

„Oleme paindlikud ning käime tööturu trendidega kaasas, et pakkuda just selliseid erialasid, mille vastu on nii tööturul nõudlust ja reaalset vajadust kui õppijate huvi. Täna on paljudes valdkondades toimunud suured muudatused ja oma töökohast ilma jäänud inimesed otsivad väljundit ümberõppeks ja enesetäiendamiseks, tõstmaks oma konkurentsivõimet ja leidmaks uusi väljundeid. Samuti jõuavad meie juurde need, kes soovivad end oma praeguses ametis täiendada. Üheks põnevaks erialaks on näiteks ettevõte õigustoimingute spetsialist – see 1-aastane programm on suunatud väikeettevõtjale, kes peab omama ülevaadet õigustoimingutest. Iga tipp- ja keskastmejuhi argipäeva kuuluvad paratamatult erinevad õiguslikud aspektid ning oleks hea, kui juhil oleksid teadmised ja oskused hakkama saamiseks ka juriidilistes küsimuses,” räägib Leppsoo.

Trendikad erialad on ka sotsiaalmeedia spetsialist, e-turundusspetsialist, aga ka meeskonnajuhi eriala. Paraku on küllalt levinud praktika, et heast spetsialistist tiimijuhiks saades jäetakse uute juhtide juhiomadused arendamata ega koolitata neid selles osas, kuidas meeskonda juhtida, kaasata, tunnustada ja motiveerida inimesi ning ohjata protsesse. Majanduskooli meeskonnajuhi õppekava võimaldab organisatsioonidel ja ettevõtetel saata oma esmatasandi juhid õppima ning võimaldada neil ühtlasi teha seda koos ametikaaslastega erineva profiiliga ettevõtetest.

Lisaks viib Tallinna Majanduskool läbi ka koolitusi ettevõtete tellimusel. Koolil on ligi 160 tegevspetsialisti, kes õpetavad väga erinevaid kursuseid.

Foto: Silver Raidla

Õppija kogemus: koolituspakkumised on hästi läbi mõeldud ja õppejõud valdavad teemat

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on aegade jooksul Tallinna Majanduskoolist mitmeid täienduskoolitusi tellinud. „Koolituse läbiviimise protsess algab meil koolituspakkumiste võtmisega. Küsime koolituspakkumisi nii erakoolitusfirmadest kui ka avalikest kõrgkoolidest. Viimane koolitus, mille Tallinna Majanduskoolist tellisime, oli „Mentorlus - jagatud areng” ja enne seda 2019. aastal „Organisatsioonikultuur kui juhtimisinstrument,” räägib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli personalispetsialist Agnes Pärnamägi.

Ta lisab, et koolitajatega on alati rahule jäänud, eriti värskelt on meeles just viimane koolitus, kus ka tagasiside osalejatelt koolitajale oli suurepärane. „Tallinna Majanduskool pakub nii kutseharidust kui ka täienduskoolitusi. Kuna Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pakub lisaks kõrgharidusele ja magistrikraadile muuhulgas samuti kutseharidust ja täienduskoolitusi, oskame seda oma kogemusele tuginedes hinnata. Julgen soovitada majanduskooli täienduskoolitusi – koolituste koordinaator mõtleb koolituspakkumised alati hästi läbi ning alati leitakse pädev oma ala spetsialist, kes valdab teemat. Meil on olnud ainult head kogemused ja kindlasti näeme ka tulevikus koostööd!”

„Iga omandatud teadmine või oskus aitab edasi jõuda!”

Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuse programmijuht Liina Lilleniit, kes on Tallinna Majanduskooli vilistlane ja ka tänane õppija, ütleb, et kui esmane valik kohe pärast keskkooli oli mõneti juhuslik, siis järgmised juba väga teadlikud otsused. „Olen lõpetanud kohtusekretär-täituri eriala, seejärel juba töö kõrvalt personalijuhtimise õppekava ja nädal tagasi läbi kvaliteedispetsialisti esimese kursuse. Need võivad tunduda väga erinevad valdkonnad, kuid toetavad üksteist paljuski ning on mulle minu töös suureks abiks.”

Nii andis esimene eriala talle laia ülevaate õigusvaldkonnas, teine põhjalikud psühholoogia ja juhtimisalaseid teadmised ning kvaliteedijuhtimine näitab, kuidas protsesse efektiivsemalt hallata. Kõik kokku annab suurepärase baasi edukaks toimetulekuks väga mitmetel ametikohtadel.

„Valisin Tallinna Majanduskooli, sest minu eesmärk oli saada praktiline haridus, mis võimaldaks juba õppimise kõrvalt tööle asuda, seda toetas ka osaline õppeaeg. Hindan väga just lektorite valikut, kus oma valdkonna spetsialistid jagavad mitte ainult õpikuteadmisi, vaid ka erialaseid kogemusi. Kool on seadnud endale kõrged nõuded õppejõudude kvaliteedi osas, samuti hoitakse pidevalt pilk peal tööturul toimuval, et õppekavasid selle vajadusetest ja võimalustest lähtuvalt korrigeerida!” räägib Lilleniit.

Ta lisab, et kui tunned, et soovid oma tööellu muutust tuua, vajad teadmiste täiendamist või plaanid karjääripööret, on kutseõpe suurepärane lahendus. „Iga teadmine või oskus, mille omandad, aitab edasi jõuda ja annab lisaväärtust nii praeguses ametis kui tulevikuperspektiivis. Õppida ei ole kunagi hilja – mõtle läbi, mis on see, mida sa päriselt teha tahaksid, vali eriala, mis sinu unistusi toetab ja astu esimene samm!”