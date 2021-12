Uus kodaniku ja riigi suhtlust hõlbustav tehisintellekt Bürokratt seab Eesti avaliku sektori digilahendused juhtpositsioonile

Anela Huskovic, Microsofti piirkonnalahenduste arhitekt, on viimase paari aasta jooksul töötanud avaliku sektori projektides Kesk- ja Ida-Euroopas, alates Maltast ja Kreekast kuni Balti riikideni. Inimesed ei seosta tavaliselt avalikku sektorit innovatsiooni ja uue tehnoloogiaga. Kuid olukord muutub ja valitsused teevad üha suuremaid jõupingutusi, et tehnoloogiliste arengutega kaasas käia. Rääkisime Anelaga, kui innovaatiline Eesti avalikus sektoris on ja kuidas tavakodanikud tema projektidest kasu saavad.

Microsofti piirkonnalahenduste arhitekt Anela Huskovic

Millises projektis Eestis töötasite?

Eesti on e-valitsuse üks arenenumaid riike. Sellest hoolimata suudab riik digitaliseerimise järgmisele tasemele viia. Näiteks ehitab Eesti valitsus koostöös Microsoftiga lahendust nimega Bürokratt, mis on maailma esimene avalik-õiguslik tehisintellektil põhinev virtuaalassistent, mis võimaldab kodanikel riigiga suhelda ja avalikke teenuseid kasutada. See on häältoega virtuaalsete assistentide võrk, mis võimaldab erinevate valitsusasutustega ühe kanali kaudu suhelda.

Samuti loome hetkel Eesti ülikooli ja haiglaga tehisintellekti, mis aitab kõnepuudega lapsi. See lahendus võimaldab nende robotmänguasjal mõista, mida lapsed räägivad. Lapsel on teraapias robotiga lihtsam rääkida kui päris inimesega, kuigi arstid on kogu aeg kohal.

Seda lahendust plaanitakse tulevikus kasutada insuldist taastuvate patsientidega, kes õpivad uuesti rääkima, või lastekodulastele unejuttude lugemiseks.

Mis on Bürokrati eelised?

Kui inimene virtuaalassistenti kasutab, saab ta tavaliselt vastuse ühest konkreetsest asutusest, mis ei suuda kõikidele asjakohastele küsimustele vastata. Suhtlus kestab väga kaua või katkeb. Näiteks kui küsimus või teenusesoov hõlmab isikutunnistuse või passi uuendamist, kuid suhtlemine toimub asutusega, mis selle valdkonna eest ei vastuta, ei saa inimene vastust ega ka oma dokumente uuendada. Siin tulebki Bürokratt appi. See projekt suunab kodaniku automaatselt ümber virtuaalse assistendi juurde, kes saab teda õige informatsiooniga aidata. See lahendus on juurdepääsetavam, kuna säästab aega sisu asukoha väljaselgitamisel.

Kuidas lahendust kasutada?

Kodanikud saavad vastuseid ööpäev läbi ühest suhtluskanalist ning neile, kes ei räägi emakeelt, nagu ärimehed või inimesed, kes tulid ainult tööle ja ei valda eesti keelt, on Bürokratt ligipääsetav ka teistes keeltes. Seda lahendust saab kasutada mitme kanali kaudu, mis tähendab, et igaüks saab esitada küsimusi ja taotlusi erinevate alternatiivsete suhtluskanalite kaudu, näiteks sotsiaalmeedia platvormid, SMS, e-post. Igal konkreetsele asutusele või organisatsioonile kuuluval virtuaalsel assistendil võivad olla erinevad funktsioonid, mõnel asutusel on tehisintellekti funktsioonid, näiteks masintõlge või kõne tekstiks ja teksti kõneks muutmise funktsioon. Teised võivad hõlmata ka näiteks ekraani nägemise võimalusi, mille abil saavad kodanikud näiteks vormi või dokumenti automaatselt skannida ja seejärel vajalikku asutusse toimetada.

Bürokratt on mõeldud erinevate olukordade jaoks, et aidata inimestel näha, kuidas see suhtlusvõrgustik välja näeb. Näiteks tagada, et kalurid saaksid politseilt ja piirikontrollilt kalapüügiloa hõlpsalt kätte. Enim kasutatav viis loa saamiseks on telefon, kuid kuna see kanal on ka seda toetavatele inimestele väga aeganõudev, otsib valitsus võimalusi selle optimeerimiseks. Kasutades päris inimese asemel kõne tekstiks ja tekst kõneks funktsiooni saab vältida töötajate ülekoormamist ning inimesi on vaja ainult siis, kui häälfunktsiooniga virtuaalne assistent vastust ei tea. Kuna kalureid on pärit erinevaist maailma paigust ja nad kõik ei räägi eesti keelt, suudab Bürokratt nendega suhelda leedu, läti, vene ja ka teistes keeltes.

Kas teistes riikides on sarnaseid projekte?

Selle projekti eesmärk on muuta kõik avalikuks, nii et teised valitsused ja organisatsioonid saaksid seda hõlpsasti oma riigis kasutada. Kesk- ja Ida-Euroopas ehitame midagi sarnast, suurendades kodanike ja riigi vahelist tuge ja suhtlust. Eesti on aga selle idee liider, sest kõik vajalik on omavahel seotud ja see on tipptasemel projekt, mida keegi pole varem teinud.

Miks Microsoft?

Arvan, et valitsuse ja Microsofti vahel on vastastikune austus ja usaldus, mis võimaldab meil koostööd teha. Microsoft investeerib riiki, aidates kõiki neid projekte üles ehitada ja struktureerida ning mõjutada nende strateegiat ja juhtimist, mis viib kiirema innovatsioonini. Meil on kogemusi ka teistest riikidest. Kuigi Eesti on kõige arenenum, on turvalisuse ja muude uute tehnoloogiatega tegelejaid ka teisi ning sel moel pakume ka neile parimaid praktikaid ja kogemusi.