Coaching juhatab mõtetest äri kasvatavate tegudeni

„On väga tore, et saan alustaval ettevõtjal aidata mõista seda, mis tema sees toimub,“ rõõmustab kogenud coach Nele Pruul.

Kui äri ei edene alustades loodetud viisil, võivad üheks põhjuseks olla ettevõtja enda mõtted või harjumused. Kuidas aga jõuda teadmistest tegudeni? Mis aitab kaasa distsipliinile ja kuidas oma potentsiaali avada?

Suurte kogemustega coach Nele Pruul oskab ses suhtes aidata, kasutades igapäevaselt oma töös süsteemi põhimõtteid, mille on välja töötanud enesearengu valdkonna üks liidreid Bob Proctor.

Mida coaching üldse tähendab? Kuidas te ennast ise nimetaksite?

Võib öelda coach, konsultant, juhendaja. Tegelikult ei olegi see ametinimetus üldse tähtis, sest oluline on vaid see, kuidas mu töö inimesi, näiteks alustavaid ettevõtjaid aitab.

Aga andke siis kohe üks hea nõuanne. Kuidas alustav ettevõtja saaks näiteks oma müüki suurendada?

Jah, eks see ole üks tähtsamaid asju, et kuidas teenida kasumit ja vältida kahjumit. Inimesed võivad õppida terve päeva, aga kui ei muudeta peamist murede põhjustajat, siis ei muutu midagi ka laias plaanis.

Võtame näiteks raha. Me võime sellest päev otsa rääkida või kulutada selle lausa mitu päeva, aga ega see niisama rääkimine ju midagi ei muuda! Raha ei teki sellest rohkem ja müük ei kasva. Sama lugu tahtmisega. Niisama tahtmine kliente juurde ei too.

Aga mul on viis, kuidas seda teha! Kasutan Bob Proctori poolt loodud samm-sammult süsteemi, mis lahendab neid probleeme, mis on just tekitajateks. Ma ei räägi siis aasta-kaks vanadest, vaid 60 aasta pikkustest kogemustest.

Mis te arvate, mis on iga alustava ettevõtja soov? Iga alustav ettevõtja tahab saada tippettevõtjaks, edukaks, teenida head palka! Mis seda aga takistab? Peamine probleem on, et on teatud asjad, mida sa peaksid tegema, aga ei tee. Seda nimetatakse teadmiste ja tegemiste lõheks.

Mis see on ja kuidas seda sulgeda nii, et müük kasvaks?

Toon lihtsa näite elust enesest, sest lapsepõlvest me tegelikult teame kõik, kuidas see lõhe välja näeb, ma tuletan selle lihtsalt meelde. Kui pahandusega hakkama saime, siis vanemad küsisid, et kallis laps, miks sa seda tegid. Sa ju teadsid, et poleks tohtinud!

Vastuseks kehitasid õlgu – ma ei tea, miks… Hinges ju teadsime, et vanemad ei lubanud. Kust siis sellised teod tulevad? Tegemised ju tulenevad otseselt harjumustest. Harjumused on nii loomulikud, et me isegi ei märka neid. On nad ju selleks loodudki, et saaksime tegutseda automaatselt, et oleks lihtsam.

On palju harjumusi, mida ka alustav ettevõtja peab hakkama muutma, aga tõsi on see, et on palju harjumusi, mida ta küll teab, et tuleks muuta, aga ikkagi ei muuda. On ju palju asju, mida teame, et peaks tegema, aga ei tee. Küsimus ongi selles, kuidas hakata neid tegema! Kuidas luua edukad harjumused, mis kinnistuvad?

Iga alustav ettevõtja tegelikult teab, mida ta tegema peab, aga need uued harjumused ei kinnistu. Selle tõttu tuntakse frustratsiooni, ollakse enda vastu karm ja seetõttu äri ei edene. Peab looma endale uued edukad harjumused. Seda võib pidada üheks väga oluliseks reegliks.

Mis üldse toimub ühe alustava ettevõtja peas? On seal mingit ühist nimetajat, mis kehtib enam-vähem kõigile?

Ikka. Alguses tuleb sul ideesööst. Voh, see ongi see, mida ma tahan teha. Kõik tundub helge ja selge! Aga edasi liikudes tuleb tahes või tahtma mingil hetkel etapp, kui hakatakse endas kahtlema. Tekivad muremõtted. Kes ma üldse olen, et seda teha? Kust selle jaoks vaja minev raha võtta? Mis siis, kui ma ei saa hakkama? Äkki ma ei oska ja minu üle hakatakse naerma.

Siis võib tunda, kuidas mõne minutiga on seesmine segadus kohutavalt suur ja tõmbab hoo maha nii, et see algne sära tuhmub.

Hea alustav ettevõtja, kirjuta nüüd endale üles järgmine lause: sa oled enamat kui hääl su peas, mis ütleb ei. Iga kord, kui oled taas taolise negatiivse olukorraga silmitsi, siis korda endale seda lauset.

Mida siis ikkagi reaalselt ära teha?

Igas töös on vaja distsipliini. Tuleb mõista, et lihtsalt on asju, mis tuleb ära teha. Olgu see paberitöö, klientide leidmine, nende eest hoolitsemine või sada muud ülesannet. Tööd on vaja teha, ja palju! Igaüks aga teab, et on suuteline enamaks kui see, mida ta praegu teeb. Lihtsalt distsipliinist jääb veidi puudu.

Siis ollakse endaga karm ja see ongi lõks, sest kas see karm olemine siis tegelikult ka aitab edasi? Ei, rõhk läheb enda motiveerimisele, mitte äritegevusele. Annan nüüd kolm tööriista, mis aitavad parandada distsipliini ja keskendumist.

Ainus viis muuta harjumusi on autosugestiooni ehk uute käskude kordamise kaudu. See on nagu ettepanek sinult sulle endale. Peab mängima suurelt, seda peab tahtma ja mitte olema endaga karm siis, kui harjumusi alles luuakse. Kolmandaks peab olema hea tugev põhjus, miks alustav ettevõtja seda muutust tahab.

Mis on põhiline põhjus teadmiste-tegemiste lõhe puhul?

Uued harjumused, neid peab tahtma ja on vaja põhjust nende muutmiseks. Seda probleemi üritatakse vältida väga lihtsa moodusega. Palgatakse inimesi, kes selle töö ära teeks. Kui tegevus on ebameeldiv on ju lihtsam, kui keegi teine selle üle võtab, aga ei tohi unustada, et ka see palgatud inimene ei tee alati nii, nagu peab. Tema on ju ka hädas selle sama lõhe sulgemisega ja see paistab tööl välja ning ülemus ei ole sellega rahul.

Milline oleks aga olukord, kui üks neist teaks, kuidas teadmiste-tegemiste lõhet sulgeda? Üks õpetaks teist ja asi läheks käima nii, nagu peab. Tõsiasi on aga, et seda ei teata ega tehta. Tegelikult kontrollib kõike aga alateadvus. Kuldne reegel on, et kui tahe läheb vastuollu alateadvusega, võidab alati viimane.

Täpselt sellest me täna räägimegi. Tahe on teha midagi muud, aga alateadvus söödab ette need vanad harjumused ning tulemuseks on see, et seda, mida peaks tegema vastavalt uutele harjumustele, seda ei tehta. Kui ei oska sulgeda teadmiste-tegemiste lõhet, siis ei mõista seda.

Mõistab, kui ma seda praegu selgitan, aga kui aru ei saa, ei oska ka ellu rakendada, sest teadmine võrdub ellu rakendamisega ja oma töös ma just alateadvuse muutmisele keskendungi, sest see tegelikult juhib inimesi.

Ettevõtlusega alustades ongi vaja teha hästi palju muutusi mõtlemises ja tegutsemises, sest efektiivsus sõltub ju sellest, kui kiiresti harjumusi muudetakse. Kui enne ei ole ettevõtja oldud, on harjumused ja tegevused ju eelnevaga võrreldes täiesti erinevad. Enam ei saa logeleda.

Kui aga on teada peamine põhjustaja ja saada ka teadmised, kuidas seda muuta, siis hirmud ja kahtlused kaovad ja ollaksegi võimelised teoks tegema neid ulmelisena näivaid samme, ideesööste, mis pähe tulevad. Alateadvuses tuleb muuta põhjustajat, mitte tagajärge.

Üks muutus on veel oluline. Tähtis on, et muutuks minapilt. See on järjekordne põhjus, miks inimene ei ole äris või elus seal, kus tahaks olla. Ennast ei nähta ettevõtjana. Seda küll tahetakse, aga sisimas ei nähta. Loodetakse, et sünnib mingi ime.

Mida võiks pidada müügiinimeste peamisteks probleemideks?

Väga palju ressursse kulutatakse koolitustele sooviga teada, kuidas paremini müüa. Põhimõtteliselt kulutatakse lihtsalt sellele, kuidas rohkem teada. Aga see, et rohkem teatakse, ei tähenda, et rohkem tehakse. Teiseks probleemiks on enesekindluse puudu ja kolmandaks lihtsalt tõik, et inimesed on suurepärased asjade edasi lükkajad.

Edasilükkamisest saab aga ruttu harjumus. Kui keegi aitaks edasilükkamisest vabaneda, oleks sellel suur mõju äritegevuse edukusele. Mingit maagilist tabletti ei ole, aga kui kogu seda infot teada ja ellu rakendada, siis see töötabki nagu maagia. Tuleb minna enda sisse, olla aus ja minevikus tehtud vigadest lahti lasta.

Aga kuidas siis suurendada enesekindlust?

Selleks tuleb vaadata, kust see ebakindlus tuleb. Asju on lihtne parandada, kui tead täpselt, mis katki on. Absoluutselt kõigis on mingil tasandil ebakindlust, aga tuleb teada, kuidas sellesse mitte kinni jääda. Ei oma mingit tähtsust, kui suur või väike see ebakindlus parasjagu on. Tuleb sellega lihtsalt tuttavaks saada, seda uurida.

Teisest küljest tuleb läheneda nii, et kas see ebakindlus teenib mind. Miks ma sellest kinni hoian? Sest hoiame kinni vanadest harjumustest. Taas, tahaksime teha teisiti, aga alateadvus hoiab vanadest harjumustest kinni.

Mida peaks veel silmas pidama?

Kindlasti seda, et kui sul ei ole kõrgeid personaalseid standardeid, siis sa edukaks ei saa. Kõigil on mingid standardid, millest nad madalamale langeda ei taha. Standardid on erinevad ja kedagi nende pärast hukka mõista ei saa. On nagu on, aga neid on võimalik muuta ja sellega seoses on mul taas üks konkreetne nõuanne – oma standardeid ei tohi vähendada!

Kuidas siis suunata oma mõtteid nii, et ma olen seda väärt, et mulle näiteks rohkem makstaks

Siin tuleb taas enesekindlus mängu. Kui ebakindel inimene küsib sama hinda, mida enesekindel, siis see paistab silma. Seda tunnetatakse alateadlikult.

Mõned head mõtted, mida kõrva taha panna • Mugavustsoon on kõige ohtlikum koht, kus olla, sest seal sa ei liigu edasi, aga kõik muu on pidevas muutumises. • Kui ennast usaldad ja tunned, et see, mida sa teed, on õige, siis ei tunne sa ka konkurentide ees hirmu. • Inimesel võtab uute harjumuste loomine keskeltläbi 21 päeva aega. • Kui on teada, milliseid harjumusi muuta soovitakse, tasub korraga ette võtta üks-kaks, mitte rohkem. • Ei tohi seada endale eesmärki, mis on madalam oma personaalsetest standarditest. • Häid mõtteid tuleb hakata kohe ellu rakendama.

Kui tunned, et vajad lisainfot, haara kätte telefon ja võta ühendust coach Nele Pruuliga telefoninumbril 5620 7770!