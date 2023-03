Suur uuring: Eesti ettevõtted ei kasuta videoturunduse täielikku potentsiaali

Kui maailmas kasutavad ühe turundustööriistana videot koguni 91% ettevõtetest, siis Eestis väärtustavad liikuvat pilti kõigest 57%. Brändiraamatut luues panustatakse suuri summasid ja teatakse, mida kliendile öelda soovitakse, kuid sellele, et tõelise hoo oma tegemistesse võib sisse lükata hoopis video-või animatsioonikeel, ei mõelda. Kuid Müller Media omaniku ja loovjuhi Taimar Müller sõnul oleks aeg.

Müller Media omanik ja loovjuht Taimar Müller

Kell on kaheksa hommikul. Vaatan veel enne tööleminekut telekat. Mitte küll uudiseid ega nostalgiatunde tekitamiseks multifilme, vaid hoopis reklaame. Vaatan neid selleks, et saada ülevaade, millise valdkonna ettevõtted end täna enim reklaamivad ja kui hästi nende reklaamid tänapäevastele kvaliteediootustele vastavad. Ütlen ootustele, mitte nõuetele, sest kvaliteedinõuet reklaamidele meil paraku ei eksisteerigi.

Kuigi loovjuhina on mul küllaltki raske tarbida kehva kvaliteediga reklaami, on kvaliteedinõuete puudumine konkurentsihimuliste ettevõtete jaoks tegelikult hea uudis. Miks see nii on, räägin hetke pärast lähemalt, aga esmalt vaatame üle kui oluline on videoturundus Eesti ettevõtetele üleüldiselt. Lisan täpsustuseks, et videoturunduse all peame silmas kõikvõimaliku videosisu loomist ja levitamist ettevõtte turunduslikel eesmärkidel.

Mujal maailmas peab videoturundust oluliseks 96%, Eestis vaid 57% ettevõtetest

Viisime kahe kuu vältel läbi uuringu enam kui viiesaja Eesti ettevõtte seas, et selgitada välja kui palju meie kohalikus regioonis videoturundust kasutatakse. Ühtlasi võrdleme tulemusi laiema maailmaga ja arutame, mida meie kohalikud ettevõtted saaksid senisest paremini teha. Rõõm on tõdeda, et vastajate arv oli üle ootuste suur, mis näitab, et huvi antud teema kohta on kõrge. Eestis pole ringluses kuigi palju materjale, mis aitab turundajatel sellel teemal ajakohast informatsiooni leida, seega loodame, et käesolev artikkel aitab videoturundusele natukene valgust heita.

Võtsime võrdluseks ette Wyzowl agentuuri küsitluse samal teemal, milles osales 528 ettevõtet üle maailma. Nende uuringust selgus, et lausa 91% ettevõtetest kasutab videot turundustööriistana, mis võrreldes Eestiga on 33% suurem suurem number. Nende uuringust selgus ühtlasi, et 96% ettevõtetest peab videot oluliseks turundusvahendiks. Meie küsitlusest selgus, et Eestis peab videot oluliseks vaid 57% ettevõtetest ning seejuures kasutab kõigest 42% ettevõtetest videot regulaarse osana turundusplaanist. Muu maailmaga võrreldes oleme me alles poolel teel.

Wyzowli uuringust on selgunud ka peamised põhjused, miks turundajad ei kasuta videoturundust. Kõige suurem põhjus on ajapuudus, seejärel teadmatus, kust üldse pihta hakata. Vaatame, kes Eestis ettevõtetele videosisu loob.

See, et enamik videosisu loovad ettevõtetele oma töötajad, kajastub selgelt ka reklaamklippides, mis meile igapäevaselt turunduskanalites silma jäävad. Siinkohal tuleksin tagasi algusesse, kus lubasin mainida, miks kvaliteedinõuete puudumine reklaamidele konkurentsihimuliste ettevõtete jaoks hea on. Peamine põhjus seisneb selles, et suur osa reklaamidest, mis vaatajateni jõuavad, pole loodud oma ala spetsialistide poolt, mis loob olukorra, kus kvaliteetse ja läbimõeldud reklaamiga hallist massist eristumine ei ole raske.

Teatakse, mida öelda soovitakse, ent kuidas seda teha, mitte

Mida näen samuti küllaltki tihti on see, et ettevõtted panustavad pikki kuid ja kümneid tuhandeid eurosid brändiraamatu loomisele, kus on kirjas, mida see bränd öelda tahab ja kuidas seda öelda tuleks, ent seejuures ei ole ühtegi rida selle kohta, milline peaks olema ettevõtte video- või animatsioonikeel. Liikuv pilt on see, mis puhub brändile elu sisse. Kas animatsioon peaks olema positiivne, luksuslik, mänguline, inspireeriv? Kui ettevõte ei mõtle neid asju läbi, on kogu brändi loomise töö jäetud poolikuks. Enamik ettevõtteid isegi ei tea, et see on miski, mille peale peaks mõtlema.

Uuringus selgitasime ka välja, millised on peamised meediumid, kus videoturundust kasutatakse.

Selge on see, et internet on aastaid olnud ettevõtete peamine turunduskanal ja tõenäoliselt selleks ka jääb. Unustada aga ei tasuks erinevate kanalite koos rakendamise jõudu. Uuringutest on selgunud, et pea 88% inimestest kasutab televisiooni vaatamise ajal teist seadeldist ja neist 71% kasutab mobiili või tahvlit selleks, et uurida lähemalt millegi kohta, mida nad telerist nägid. Lisaks on telereklaamide ja sise- või välimeedia ekraanide kasutamisel ka eraldiseisvalt mitmeid muid eeliseid võrreldes internetiga, mis moodsal ajal turundajatel tihtipeale kahe silma vahele võivad jääda.

Ärge kartke anda ausat tagasisidet ja omapoolseid ideid!

Lõpetuseks tahaksin anda nõu hoopiski agentuuridele ja vabakutselistele, kes ettevõtetele reklaame loovad. Ärgem unustagem, et ettevõtted, kes videosid tellivad, ei ole üldjuhul videoproduktsiooni ega animatsiooni spetsialistid. Ärge kartke anda kliendi mõtetele täiesti ausat tagasisidet ja lisada omapoolseid ideid. Kui me ei paku klientidele lihtsalt teenust, vaid ekspertiisi, viime üheskoos oma valdkonda kõrgemale, nii teadmiste kui kvaliteetsemate ja loomingulisemate tööde näol.