Ost, rent või kuupõhine tellimus: kuidas me tulevikus autosid omame?

Autojuht saab täna olla ka ilma autot omamata. Kuigi enamasti on auto samasugune isiklik ese nagu telefon, kindad või kodu, on viimastel aastatel aina enam pead tõstmas trend autot mitte omada, vaid seda lihtsalt kasutada – seda läbi lühiajalise rentimise või kuutasupõhise kasutusteenuse. Need trendid on tänaseks jõudnud ka Eestisse.

Autod (Shutterstock)

Vajadus alternatiivide järele on viimastel aastatel eriti teravalt esile tõusnud, kuna on aina selgem, et tarbimine peab vähenema – linnad upuvad ummikutesse ja pea kõiki piirkondasid kummitab pidev parkimiskohtade puudus. Seetõttu on paljudes Euroopa linnades sõidukite kuutasupõhine kasutamine muutunud pelgalt ideest täiesti toimivaks lahenduseks. Sealjuures ei pea piirduma vaid väikeste linnaautodega, vaid valikusse kuuluvad ka tõelised luksussõidukid.

Näiteks on Jaguar Land Rover käivitanud Pivotali programmi, mis võimaldab rentida uusi Land Roveri või Jaguari mudeleid. Teenust pakutakse täislahendusena nii ettevõtetele kui eraklientidele ja ühe tellimuse raames katab tootja kõik maksud ja kindlustusmaksed, toimetab sõiduki kliendi poolt määratud kohta ning annab võimaluse tellimuse kolme kuu möödudes tühistada. Samuti saavad kliendid iga kuue kuu tagant (või lisatasu eest isegi sagedamini) auto uuema vastu välja vahetada. Teenuse hind sisaldab ka auto hoolduseid ja ööpäevaringset autoabi teenust.

Eelnevast innustatuna võib Eestis tegutseva MyBee platvormi valikust peagi leida ka Briti luksussõidukite tootja kõige uuemaid mudeleid.

Mugavuse eest ollakse nõus rohkem maksma

Autoajakirjaniku ja portaali Accelerista peatoimetaja Veli Rajasaare sõnul näitavad senised kogemused, et kuigi paljudele on autode lühiajaline rent või kuutasupõhine kasutus veel võõras, sobib see üha enamate inimeste vajadustega.

„Ei saa välistada, et uued autod võivad tulevikus veelgi suurema hulga inimeste jaoks kättesaamatuks muutuda, seda juhul, kui nende hind jätkab viimase paari aasta eeskujul kiiret tõusmist. Seetõttu võib rendi- või tellimuspõhine teenus kujuneda heaks alternatiiviks, võimaldades alalist ligipääsu sõidukile, ilma et see tuleks kohe välja osta või liisingusse võtta,“ sõnas Rajasaar.

Jaguar Land Roveri uudne teenus näitab, et uus ärimudel sobib hästi ka luksusautodest huvitatud klientidele. Sellise lahenduse majandusliku poole peab Rajasaare sõnul igaüks aga enda jaoks ise läbi kaaluma – renditeenuse ning auto omamise kulusid on üsnagi lihtne võrrelda, kuid kindlasti tuleks kaasata arvutusse kõik kulud alates auto enda hinnast kuni rehvide ja kindlustuseni välja.

„Tõenäoliselt on renditeenused kallimad, kuid samas on nende hind fikseeritud ja need pakuvad täislahendust. See tähendab, et auto kasutaja ei pea muretsema igapäevaste probleemide pärast. See sobib kõige paremini inimestele, kes hindavad mugavust ja paindlikkust, veidi vähem aga neile, kes on hinnatundlikumad või soovivad end siduda ühe sõidukiga pikemaks ajaks,“ rääkis ta.

Samas nentis ta, et paljudele eestlastele, eriti nendele põlvkondadele, kes on harjunud autost kui isiklikust omandist mõtlema, võib rendi- või tellimuspõhine teenus ka mugavuse taustal vastuvõetamatu olla. „Nooremale põlvkonnale, kes on sõidujagamisteenuste kõrval üles kasvanud, võib uute teenuste vastuvõtmine lihtsam olla,“ sõnas ta.

Range Rover (tootja foto)

Lahendab meie aja probleeme

Autorenti või kuutasupõhist autokasutust pakkuvad ettevõtted rõhuvad oma väärtuspakkumises ka tõsiasjale, et keskkonna ja jätkusuutlikkuse vaatest on oluline tarbida nii vähe kui võimalik ja vaid siis, kui see on tõesti vajalik. Lisaks sellele kasutavad tootjad uusi programme ära selleks, et muuta jätkusuutlikud sõidukid kättesaadavaks rohkemate juhtidele.

Seega juhivad Jaguar Land Roveri Pivotal projekti autorid tähelepanu näiteks sellele, et lisaks traditsioonilistele sisepõlemismootoriga autodele kuulub teenuses pakutava valiku hulka rida pistikhübriide, mille hulgast endale sobilik sõiduk valida: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque või Land Rover Discovery Sport, samuti täiselektriline Jaguar I-PACE.

Kõige muu kõrval aitavad uudsed viisid autode omamiseks vähendada ka liikluskoormust ning parkimiskohtade nappust. Kuigi uus lähenemine ei pruugi sobida kõikide vajaduste rahuldamiseks, omab juba olulist mõju linnaruumile ka mõne üksiku “ebavajaliku” sõiduki ostmata jätmine. 90% ajast seisavad isiklikud autod kasutult, samas kui jagamisteenuste kaudu saab üht sõidukit maksimaalselt ära kasutada.

„Teatud muutused hoiakutes on juba praegu toimumas – noored autojuhid ei taha endale tingimata uut autot, eriti kui nende vajadused saab rahuldada autorendi või mõne muu lahendusega. Samas sobivad paljud uued teenused – eriti lühiajaline rent – ainult inimestele, kes elavad suuremates linnades,“ rääkis ta.

Seetõttu ei usu Rajasaar, et isiklikud autod niipea kuhugi kaoks. Suurlinnades võib rentimine tulevikus auto omamisest populaarsemaks muutuda, kuid autoturg tervikuna muutub aeglaselt ning on võimatu täpselt ette ennustada, milliseks tulevik kujuneb. „On tore, et autosektor pole veel valmis ja ruumi jagub ka uutele tegijatele. On huvitav jälgida, milliseks pilt järgmise viie, kümne või kahekümne aasta jooksul kujuneb,“ lisas Rajasaar.