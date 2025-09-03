Tallinna üüriturul on tekkimas uus segment, mis täidab lühiajalise majutuse ja pikaajalise üürimise vahelise tühimiku.
- Kinnisvarafirma Larsen asutaja ja juht Priit Vare.
- Foto: Andras Kralla
Larseni tegevjuhi Priit Vare
sõnul kasvab nõudlus keskpika majutuse järele, kus inimesed otsivad elamispinda kuudeks, mitte aastateks.
Selline mudel muudab Vare sõnul klassikalise üürikorteri rolli ja toob turule rohkem institutsionaalseid tegijaid. Tegevjuhi hinnangul soovivad paljud üürikorterite omanikud tegelikult passiivset tulu, mida professionaalsed operaatorid suudavad pakkuda paremini kui väikeinvestorid ise.
Intervjueeris Jana Saarkoppel.
Üüriturule on tekkimas uus segment
